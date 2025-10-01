Máximo y Florencia resisten medida judicial

Los hijos de Cristina Fernández de Kirchner presentaron ayer un escrito rechazando la pretensión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, de exigir la inmediata ejecución patrimonial de veinte inmuebles que en la actualidad se encuentran bajo la titularidad de Máximo y Florencia Kirchner.

“Los bienes fueron legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner y no guardan ninguna vinculación, ya sea directa o indirecta, con los hechos enjuiciados en esta causa”, escribió el abogado Luis Goldin al responder la vista que les corrió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), responsable de ejecutar la condena en la causa Vialidad.

Entre esas propiedades se encuentra el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica -en El Calafate-, un complejo de departamentos en Río Gallegos que construyó Lázaro Báez, terrenos adquiridos en El Calafate, y un terreno en condominio con Báez en esa misma villa turística.

El 15 de julio, el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, intimó a Cristina Kirchner, Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados en el caso Vialidad a pagar 684.990.350.137,86 pesos. La cifra corresponde al decomiso que deben afrontar de forma solidaria como consecuencia del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.