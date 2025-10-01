Anses y los beneficios para jubilados: en qué supermercados se aplica el 10% de descuento

El gobierno de Javier Milei anunció ayer un programa de descuentos para jubilados y pensionados de Anses en los principales supermercados del país. La medida, a menos de un mes de las elecciones, apunta a mejorar el poder de compra de más de 7 millones de beneficiarios y a la vez impulsar el consumo en comercios.

El plan fue diseñado por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, junto a la Anses. Desde la Casa Rosada aseguran que se trata de un “círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”, ya que el financiamiento de los beneficios correrá por cuenta de supermercados y bancos.

Los beneficios anunciados hoy para los jubilados incluyen un 10% de descuento general en compras, sin tope de reintegro y un 20% en perfumería y limpieza, en cadenas adheridas.

Según anunció el Gobierno, son más de 7.000 los locales adheridos a este programa en todo el país.

En el caso de nuestra región, los supermercados Coto, Vea, Carrefour, Disco y Día, ofrecen un 10 por ciento de descuento en todas las transacciones.