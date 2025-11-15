Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Información General |LA IMPORTANCIA DE LOS NIVELES DE HIERRO

Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce

Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce

Clave para la salud fetal

15 de Noviembre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Mientras la mayoría de los médicos resaltan la importancia de cuidar los niveles de hierro antes y durante el embarazo para proteger la salud materna y el desarrollo fetal, una encuesta realizada en Argentina, Chile, Colombia y México puso en evidencia el bajo conocimiento que existe entre las mujeres en edad fértil del impacto que su déficit puede producir.

La encuesta, impulsada por la firma CSL Vifor entre mujeres de 18 a 48 años de edad, encontró que 80% de las participantes no estaba completamente familiarizada con la deficiencia de hierro y sus implicaciones, situación que se acentúa en el grupo de mujeres más jóvenes. Aunque 77% la considera un problema de salud importante, persisten brechas significativas en la comprensión de sus causas, consecuencias y manejo adecuado.

Para las mujeres que planean ser madres o ya están embarazadas, la atención al hierro es vital. Los datos muestran un aumento de la prevalencia del déficit durante la gestación, que se duplica cada trimestre: del 5.3% en el primer trimestre, aumenta al 12.7% en el segundo y alcanza un preocupante 27.5% en la recta final del embarazo.

“El embarazo incrementa de manera importante las necesidades de hierro de la mujer, ya que este mineral es esencial para el crecimiento de la placenta y el desarrollo del feto, especialmente de su sistema nervioso”, explica la médica hematóloga María Cecilia Braxs

“Llegar al embarazo con reservas bajas o desarrollar una deficiencia durante el mismo tiene consecuencias tanto para la madre como para el bebé”, advierte la médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado la importancia de vigilar estos niveles, recomendando el uso de la ferritina sérica como indicador clave de las reservas de hierro para una detección temprana y la prevención de consecuencias adversas.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Impactante explosión y fuego arrasan parte del polo industrial de Ezeiza

Como reveló la encuesta, mientras 42% de las mujeres consultadas asocia correctamente la deficiencia de hierro con baja productividad en actividades diarias, solo 16% la vincula con el ausentismo laboral.

Además, aunque se reconocen síntomas comunes como la fatiga extrema (71%) y la debilidad (59%), existe menor conciencia sobre pruebas diagnósticas clave como la ferritina (conocida por menos del 30%), un indicador esencial de las reservas de hierro recomendado por la OMS.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal

Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”

¿Otra vez la híper inflación en Venezuela?

Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Bullrich y Villarruel aclararon los tantos durante una reunión

Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Últimas noticias de Información General

Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA

Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Impactante explosión y fuego arrasan parte del polo industrial de Ezeiza

Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Espectáculos
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Johnny Depp disfrutó la noche porteña a puro rock
Pachano quebró en llanto al hablar sobre su lucha contra el cáncer
La Ciudad
En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Vasectomía indolora al paso y en 15 minutos
En City Bell, martirio por un “centro cultural”
Deportes
¿Cómo termina el año del Lobo?
Rivalidad: un duelo de cuentas pendientes ante el Bicho
Se definen los descensos en el torneo Clausura
Última función del año Messi, la atracción angoleña
Boca ultima detalles para recibir al Matador
Policiales
VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Una pareja de jubilados sufrió un bestial asalto
Una explosión en Spegazzini sacudió a todos
Cuarto intermedio para definir el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Cayó el presunto homicida de Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla