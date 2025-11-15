Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente y sin pericias hasta el lunes

Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente y sin pericias hasta el lunes
15 de Noviembre de 2025 | 18:29

Escuchar esta nota

El Ministerio de Ambiente bonaerense difundió un reporte preliminar sobre las tareas realizadas después del incendio que afectó al Polo Industrial de Ezeiza. Técnicos del organismo montaron un dispositivo de seguimiento en tiempo real para medir cómo impactó el episodio en la atmósfera del área involucrada y de los barrios cercanos.

Los primeros registros revelan un cuadro asociado a una combustión intensa, aunque sin presencia de compuestos tóxicos en niveles capaces de generar un peligro sanitario para la comunidad. Los equipos instalados relevaron partículas finas -tanto fracción gruesa como respirable- y diversos gases vinculados a procesos industriales. A esto se sumaron controles rápidos de sustancias específicas mediante instrumental portátil.

Entre los compuestos evaluados se incluyeron derivados orgánicos y químicos de alta volatilidad, como fosfina, cianuro gaseoso, amoníaco, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y otros solventes utilizados en actividades productivas.

De acuerdo con el informe inicial, la elevada concentración de material en suspensión podría haber originado irritación ocular, molestias en la garganta o sensación de ahogo de manera circunstancial. El seguimiento continúa junto a bomberos, personal de seguridad siniestral y defensa civil, que actualizan la información a medida que avanzan los estudios.

La cartera ambiental recordó que, ante signos como tos persistente, escozor en los ojos, cefalea o dificultades respiratorias, la población puede comunicarse con el Centro Provincial de Toxicología al 0800-222-9911.

Sin pericias hasta el lunes

La Justicia determinó que hasta el lunes no se podrán realizar las pericias. El fuego que inició en el recinto de la empresa Logischem, se propagó a varias compañías cercanas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, causando daños significativos a las instalaciones y afectando viviendas cercanas. 

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense. Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica para la población, aunque advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil

Bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada se sumaron a combatir el incendio en el predio industrial de Ezeiza

Explosión en Ezeiza: recibieron el alta médica los heridos atendidos en el Hospital Eurnekian
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Últimas noticias de Policiales

El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas

Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

Se incendia una fábrica textil en Villa Celina
La Ciudad
FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral
Puesta en valor de Plaza España: cuáles son las empresas que se presentaron a licitación
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Espectáculos
La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Almuerzo de exjugadores triperos
El comunicado de la familia Armani tras la explosión en Ezeiza: “Queremos agradecer la preocupación"
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
¿Cómo termina el año del Lobo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla