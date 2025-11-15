Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente y sin pericias hasta el lunes

El Ministerio de Ambiente bonaerense difundió un reporte preliminar sobre las tareas realizadas después del incendio que afectó al Polo Industrial de Ezeiza . Técnicos del organismo montaron un dispositivo de seguimiento en tiempo real para medir cómo impactó el episodio en la atmósfera del área involucrada y de los barrios cercanos.

Los primeros registros revelan un cuadro asociado a una combustión intensa, aunque sin presencia de compuestos tóxicos en niveles capaces de generar un peligro sanitario para la comunidad. Los equipos instalados relevaron partículas finas -tanto fracción gruesa como respirable- y diversos gases vinculados a procesos industriales. A esto se sumaron controles rápidos de sustancias específicas mediante instrumental portátil.

Entre los compuestos evaluados se incluyeron derivados orgánicos y químicos de alta volatilidad, como fosfina, cianuro gaseoso, amoníaco, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y otros solventes utilizados en actividades productivas.

De acuerdo con el informe inicial, la elevada concentración de material en suspensión podría haber originado irritación ocular, molestias en la garganta o sensación de ahogo de manera circunstancial. El seguimiento continúa junto a bomberos, personal de seguridad siniestral y defensa civil, que actualizan la información a medida que avanzan los estudios.

La cartera ambiental recordó que, ante signos como tos persistente, escozor en los ojos, cefalea o dificultades respiratorias, la población puede comunicarse con el Centro Provincial de Toxicología al 0800-222-9911.

Sin pericias hasta el lunes

La Justicia determinó que hasta el lunes no se podrán realizar las pericias. El fuego que inició en el recinto de la empresa Logischem, se propagó a varias compañías cercanas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, causando daños significativos a las instalaciones y afectando viviendas cercanas.

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense. Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica para la población, aunque advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.