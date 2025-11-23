Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo

El chofer fue atacado por al menos cuatro menores y un adulto, que lo golpearon, dañaron su auto y le robaron sus pertenencias

Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo

La zona en la que atacaron al remisero / web

23 de Noviembre de 2025 | 03:15
Ayer aún cuando el sol no asomaba, un remisero de La Plata con quince años de oficio, vivió quizá una de las peores experiencias de su vida. Lo que parecía ser un viaje más durante la madrugada, terminó convertido en una brutal agresión grupal que lo dejó hospitalizado y sin sus pertenencias, golpeado física y emocionalmente por una patota integrada, en su mayoría, por menores de edad.

En base a lo revelado por voceros del hecho, todo comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando Walter recibió -como tantas otras veces- un pedido de viaje desde un salón de fiestas ubicado en 516 y 231, en la zona Oeste de La Plata. Al llegar, cuatro adolescentes, de entre 15 y 16 años, subieron al auto sin dudar y pidieron que los llevara hasta 22 entre 35 y 36, frente a un local de eventos. Durante el trayecto, los jóvenes se habrían quejado reiteradamente del costo del viaje, aun después de que el chofer les explicara que la distancia rondaba los 20 kilómetros.

Siempre en base al relato de la víctima, al arribar, los pasajeros ingresaron brevemente al domicilio. El remisero esperó en el auto, como dicta la rutina. Pero segundos después, los cuatro adolescentes regresaron acompañados por un hombre adulto -de entre 35 y 40 años, según recordó el denunciante- que llevaba en una mano una llave cruz, una herramienta pesada de metal.

Sin mediar palabra, el adulto atacó el vehículo: golpeó el capó, las puertas y luego comenzó a destrozar los vidrios. La violencia fue inmediata y descontrolada. A su alrededor, los adolescentes no solo no intervinieron sino que se sumaron: “se burlaban, gritaban, se movían exaltados y comenzaron a golpear el auto con puños y patadas”, contó el denunciante.

La agresión escaló un nivel más cuando el implicado utilizó la llave cruz para golpearlo directamente. Entre golpes y destrozos, la patota terminó robándole su billetera con documentación, su celular y dinero recaudado en su jornada laboral.

Ya en la comisaría, mientras relataba los hechos, Walter comenzó a experimentar una seria dificultad para respirar, presumiblemente producto de los golpes recibidos. Ante su estado, los efectivos solicitaron asistencia médica y lo trasladaron de urgencia al Hospital Italiano, donde fue atendido e ingresó por guardia.

La comisaría Cuarta de La Plata inició actuaciones por robo y lesiones, y la investigación quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que ahora deberán determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados, identificar al agresor mayor de edad y analizar la situación de los menores implicados.

Otro caso en Romero

En paralelo al brutal episodio que sufrió el remisero, en otro caso que involucró a menores, se supo que dos adolescentes fueron aprehendidos tras el robo de un auto en Romero, luego de un operativo cerrojo que permitió recuperar el vehículo.

El hecho ocurrió en 520 entre 170 y 171, donde un Volkswagen Gol rojo fue robado. Las cámaras registraron el momento del hurto y permitieron a personal del GTO de la Comisaría 14 identificar a los sospechosos.

 

La zona en la que atacaron al remisero / web

En Romero recuperaron un auto robado por menores / EL DIA

