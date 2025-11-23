La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional

Universidad del Este (UDE)

Durante los últimos días, el gobernador Axel Kicillof presentó ante la Legislatura bonaerense el proyecto de Presupuesto 2026, junto con las leyes Impositiva y de Financiamiento. La presentación había sido demorada anteriormente debido a la necesidad de conocer el Proyecto de presupuesto a nivel nacional, para tomar conocimiento de los recursos destinados a la Provincia.

En el mensaje de presentación se destaca el contexto de ajuste fiscal a nivel nacional (reducción del gasto público por 5 por ciento del PIB), con impacto en la obra pública, de una menor recaudación coparticipable y de contracción de la industria a nivel regional (indicador sintético de actividad manufacturera de PBA cayendo 10 por ciento desde la asunción de La Libertad Avanza en diciembre del 2023). También se señala la caída del comercio y de la construcción, siendo el agro el único sector que muestra un desempeño positivo.

Analizando el presupuesto 2026, se observa un fuerte diseño de inversión de capital: se proyectan $3,15 billones en inversión en capital, con prioridad para programas como escuelas, reurbanización de barrios populares, vialidad rural, acueductos y cloacas. La proyección del 2025 indica que el gasto en capital representó el 6,4 por ciento del Presupuesto total, mientras que en este caso se eleva al 7,3 por ciento. En el análisis por finalidad se destacan seguridad y salud.

Impuestos patrimoniales

En cuanto a la participación de los impuestos patrimoniales en la recaudación, el proyecto impositivo previsto para 2026 busca mejorar la equidad: se propone una tributación más progresiva sobre los bienes inmuebles y automotores. Según la gacetilla oficial, esto no implicaría un aumento bruto general para todos, sino ajustes con más equidad. En el total, los impuestos patrimoniales representan el 7,0 por ciento de los recursos tributarios. Específicamente en el caso de patentes, se pretende que 3 de cada 4 bonaerenses paguen menos que ahora, mejorando la progresividad del impuesto.

Los impuestos patrimoniales representan el 7 por ciento de los recursos tributarios

En materia de endeudamiento provincial, el presupuesto incluye la solicitud para tomar endeudamiento por el equivalente a 3.035 millones de dólares, ampliando la solicitud del año pasado por 1.045 millones. Para lograr el consenso político necesario para aprobarlo, el Gobierno provincial anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, que surgiría del 8 por ciento del financiamiento.

Según la Ley de Financiamiento presentada, actualmente el 64 por ciento de la deuda provincial está en manos de bonistas internacionales, mientras que el 18 por ciento se encuentra en manos de bonistas locales y el 17 por ciento en manos de organismos multilaterales.

Amortiguar el impacto del ajuste nacional

En conclusión, el proyecto busca amortiguar el impacto del ajuste nacional mediante una combinación de mayor inversión pública, mayor progresividad tributaria y un programa de financiamiento más ambicioso. La estrategia exhibe continuidad con la línea de gestión de los últimos años: sostener obra pública, apuntalar sectores sociales y acompañar a los municipios en un contexto de caída de recursos federales.

Sin embargo, el margen de maniobra es acotado. La fuerte dependencia de los recursos nacionales y la fragilidad de la actividad industrial plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema si el ciclo macroeconómico no mejora. El desafío será lograr que la expansión de la inversión conviva con un sendero fiscal ordenado y que la Provincia pueda sostener su autonomía financiera en un escenario de restricciones crecientes.