El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores

Las negociaciones entre los funcionarios del Gabinete Nacional del Gobierno con las autoridades provinciales por las reformas que propone el presidente Javier Milei; el sostenimiento o no del esquema cambiario y las diferentes cotizaciones de los dólares, desde el blue hasta el oficial o los bursátiles; los casos de cruentos crímenes o la frecuencia con la que se reiteran los episodios de inseguridad... Es necesario contar todo, pero, a veces, la realidad informativa agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo viene recargada y con varios temas de interés:
• Cada vez más jóvenes padecen cáncer: las raíces del problema, entre el cambio climático, la biología humana y los estilos de vida
• Los jóvenes se "anestesian" de forma masiva: el crecimiento en el uso y abuso de antidepresivos
• Stranger Things 5, la nueva temporada de la serie de Netflix es la más esperada: el adiós a Hawkins y la batalla final contra Vecna
• El ejercicio más completo para el cuerpo: nadar o moverse en el agua garantiza resultados
• La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja
• Vivir más y mejor: las caídas en la vejez aumentan casos fatales y hay hábitos que pueden reducir el riesgo
• Todo sobre la fiesta de la cena anual de la Fundación Florencio Pérez en el Aniversario 143º de La Plata
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
