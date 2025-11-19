Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores

19 de Noviembre de 2025

Las negociaciones entre los funcionarios del Gabinete Nacional del Gobierno con las autoridades provinciales por las reformas que propone el presidente Javier Milei; el sostenimiento o no del esquema cambiario y las diferentes cotizaciones de los dólares, desde el blue hasta el oficial o los bursátiles; los casos de cruentos crímenes o la frecuencia con la que se reiteran los episodios de inseguridad... Es necesario contar todo, pero, a veces, la realidad informativa agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo viene recargada y con varios temas de interés:

• Cada vez más jóvenes padecen cáncer: las raíces del problema, entre el cambio climático, la biología humana y los estilos de vida

• Los jóvenes se "anestesian" de forma masiva: el crecimiento en el uso y abuso de antidepresivos

• Stranger Things 5, la nueva temporada de la serie de Netflix es la más esperada: el adiós a Hawkins y la batalla final contra Vecna

• El ejercicio más completo para el cuerpo: nadar o moverse en el agua garantiza resultados

• La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

• Vivir más y mejor: las caídas en la vejez aumentan casos fatales y hay hábitos que pueden reducir el riesgo

• Todo sobre la fiesta de la cena anual de la Fundación Florencio Pérez en el Aniversario 143º de La Plata

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

