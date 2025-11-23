Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales |La investigación entra en su tramo decisivo

Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra

La causa espera por la segunda autopsia para entender la mecánica del ataque contra Franco en su vivienda de City Bell

Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra

Virginia Franco

23 de Noviembre de 2025 | 03:13
Edición impresa

A ocho días del asesinato de la psiquiatra Virginia Franco en City Bell, la investigación entra en un tramo decisivo. O, al menos, en el que debería ofrecer las primeras certezas. Hasta ahora, el expediente sigue sin detenidos, sin un sospechoso firme y sin un móvil claro, mientras la Justicia intenta ordenar una serie de indicios que no terminan de encajar. La causa quedó atrapada entre hipótesis que se superponen y un clima de creciente presión social ante un crimen que, por su brutalidad y por el perfil de la víctima, golpeó de lleno a la comunidad médica y al barrio.

En la Fiscalía 11, a cargo de Álvaro Garganta, aseguran que las próximas horas serán determinantes para destrabar la pesquisa. Los investigadores esperan los resultados definitivos de la autopsia ampliada y avanzan en la reconstrucción de una franja horaria que se convirtió en el centro del caso: las 48 horas previas al hallazgo del cuerpo, donde se concentran los movimientos más llamativos y las ausencias que más inquietan.

Tal como viene relatando EL DIA, uno de esos elementos es el faltazo de Franco a su jornada del viernes 14 de noviembre en la Clínica San Juan ubicada en Barrio Hipódromo. La reconocida psiquiatra asistía solo los miércoles y viernes y nunca faltaba sin avisar. Ese día tenía pacientes agendados, pero no se presentó ni canceló los turnos. Paralelamente, un amigo intentó contactarla varias veces sin éxito: su teléfono aparecía apagado. Ese mismo hombre fue quien, al día siguiente, la encontró sin vida en su casa de 473 entre 15 A y 17.

En ese mismo tramo temporal aparece otro punto que la Justicia no pasa por alto: la presencia, el jueves anterior, de dos sujetos que vecinos vieron dentro del patio de la casa, supuestamente haciendo tareas de jardinería. La escena quedó bajo sospecha luego de constatar que el pasto estaba crecido y la ligustrina presentaba imperfecciones, señales que contradicen una labor reciente. Ese desajuste, que al principio parecía menor, hoy es una de las hipótesis en revisión.

En paralelo, la familia de la víctima comenzó a expresarse públicamente. Armando, cuñado de Franco, describió el desconcierto que atraviesan: “La referencia que tenemos es lo que hemos logrado a través de la Fiscalía, y no más que eso. Esto está en plena investigación. Hay dos o tres líneas”, dijo, reforzando la idea de que todavía no hay nada concreto. También aportó un dato que podría ser relevante en la línea económica: Franco tenía dificultades para manejar sus cuentas y su computadora, una tarea que realizaba su esposo fallecido en abril de 2024. “Ella no manejaba absolutamente nada, y mi hermano le hacía todos los movimientos de asentamiento”, explicó Armando, dejando abierta la puerta a una posible vulnerabilidad en ese ámbito.

Con ese conjunto de datos -un celular que no aparece, un faltazo inexplicable, jardineros bajo la lupa y un rango horario crítico- la investigación busca ahora un orden que le permita avanzar. Por estas horas, los detectives trabajan contra un factor que pesa tanto como la falta de pruebas directas: el tiempo. Cada día que pasa dificulta la reconstrucción fina de los hechos, sin embargo las próximas horas serán determinantes para definir el móvil y sospechosos.

LE PUEDE INTERESAR

Corrió para salvarse y escuchó una detonación

LE PUEDE INTERESAR

“Manoteó” un celular y huyó, pero no llegó muy lejos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Más pizza y menos bife de chorizo

Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento

Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta

El Pincha llegó a anoche Rosario: ¿hace Pasillo?
Últimas noticias de Policiales

Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto

Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo

Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía

Corrió para salvarse y escuchó una detonación
Espectáculos
Agenda
Guía de cines
Ornella Vanoni: adiós a un emblema de la canción italiana
¡Requetehappy birthday, La Plata jacarandeada!
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
Información General
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
Deportes
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
Argentinos dio una clase de fútbol y avanzó
VIDEO. Lanús campeón: nuevo éxito, ahora en la Copa Sudamericana
La Ciudad
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas
De Ensenada a competir en la exigente prueba Hyrox de Río
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla