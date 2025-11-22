“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno

El grupo de danza platense Lotus Mega Crew mostró su descontento públicamente que había sido invitado a presentarse en el Festival OLGA durante los festejos del 143° aniversario de La Plata, pero finalmente no pudo actuar pese a esperar durante horas.

Según su versión, los convocaron para “Tapados de música” —un programa transmitido en vivo por OLGA desde Plaza Moreno—, pero fueron “dados de baja” por falta de tiempo, a pesar de haber esperado más de dos horas y media.

Desde OLGA reconocieron el error como un “imprevisto artístico”. Nacho Elizalde, uno de los conductores del programa, pidió disculpas públicamente: “Le queremos agradecer la predisposición … no nos dio el tiempo”, dijo, e invitó al grupo a sumarse en una edición futura de “Tapados de laburo”.

Por su parte, los integrantes de Lotus Mega Crew expresaron su decepción. Federico Tomás, coreógrafo y director, dijo que “perdimos tiempo y plata” porque tuvieron que suspender clases y otros compromisos para ensayar y asistir al evento. Otra bailarina, Sofía Guillén, lamentó que “su forma de solucionarlo haya sido únicamente darnos de baja” y aseguró que pusieron “cuerpo, energía y predisposición”.

Desde un punto de vista de la organización, la Municipalidad de La Plata aclaró que la programación y los tiempos estuvieron a cargo del canal OLGA.