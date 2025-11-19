Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Información General

Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes

Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
19 de Noviembre de 2025 | 19:04

Escuchar esta nota

Un reciente análisis de la Fundación Encuentro advierte la magnitud del desafío que enfrentan los repartidores de aplicaciones como Rappi o PedidosYa en Argentina: para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar tipo (cuatro personas), se necesitan realizar 461 pedidos por mes. 

¿Cómo se llegó a ese número?

El valor promedio por pedido, sin contar propinas, fue estimado en $2.553,6 durante septiembre de 2025, combinando los montos de Rappi y PedidosYa. 

LE PUEDE INTERESAR

General Belgrano se prepara para la segunda Fiesta de la Bondiola

LE PUEDE INTERESAR

La ingeniosa campaña para visibilizar una carrera con baja difusión y alta demanda

La Fundación Encuentro definió un nuevo indicador: el “Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio” (APP), que vincula lo que cobra un repartidor por entrega con el costo real de mantener un hogar. 

Según este indicador, para alcanzar el ingreso promedio individual del país hacen falta 344 entregas al mes. 

Otros umbrales son aún más reveladores: para cubrir solo la canasta básica alimentaria individual bastarían 67 pedidos, mientras que criar un bebé (según su cálculo de “canasta de crianza”) requiere 190 pedidos. 

Para asumir un alquiler medio en la Ciudad de Buenos Aires, un repartidor debería hacer unos 271 pedidos mensuales. 

Y para igualar el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, el estudio estima que se necesitarían 126 entregas por mes. 

Críticas y matices del informe

El índice no contempla costos operativos reales como combustible, mantenimiento de la moto o la bicicleta, comisiones de las apps ni retenciones fiscales, lo que puede subestimar el esfuerzo real. 

Tampoco incluye las propinas, un ingreso variable clave para muchos repartidores, ni otros beneficios adicionales que podrían modificar la ecuación. 

Desde la Fundación Encuentro aclaran que el APP no debe interpretarse como un “sueldo”, sino como una referencia del esfuerzo necesario para alcanzar diferentes umbrales económicos. 

Además, al usar promedios de Rappi y PedidosYa, el indicador puede ocultar diferencias locales importantes (ciudad vs. periferia, distintos medios de transporte, etc.). 

Este tipo de análisis visibiliza un aspecto estructural de la "gig economy": aunque trabajar para plataformas ofrece flexibilidad, no garantiza por sí sola ingresos sostenibles si los volúmenes de entrega que exige el umbral de subsistencia son tan altos. Muchos repartidores se encuentran en una situación precaria incluso cuando están constantemente conectados.

Además, el informe genera preguntas más amplias: ¿Debería regularse más este tipo de empleo? ¿Qué políticas laborales podrían aplicarse para proteger a quienes dependen de estas plataformas para subsistir?
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una multitud en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años con varios shows musicales

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Una multitud en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años con varios shows musicales

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Últimas noticias de Información General

General Belgrano se prepara para la segunda Fiesta de la Bondiola

La ingeniosa campaña para visibilizar una carrera con baja difusión y alta demanda

Del oro mundial a la defensa de los jubilados, la doble pelea de un campeón argentino

La historia de las icónicas gemelas Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido
Policiales
Desarticularon a una banda que comercializaba droga desde la cárcel: hubo allanamientos en La Plata
Cayó el integrante de una temida banda de La Plata: simularon un fusilamiento tras un robo
Dejan firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
La Ciudad
Alerta “Amarillo” en La Plata por lluvias y tormentas: a qué hora lloverá y cómo seguirá el clima
Restituyeron un mojón fundacional de La Plata
Una multitud en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años con varios shows musicales
El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata
Una rama se desmoronó sobre un auto en el Centro y causó un caos vehicular
Deportes
No es IA: Johnny Depp lució la camiseta de Gimnasia tras su paso por La Plata
La drástica decisión que tomó un club del Ascenso: "Será renovado casi en su totalidad"
Argentina cabeza de serie: se confirmaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026
El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata
Elecciones en Gimnasia: dos ex ministros se sumarían al armado de Usina Tripera
Espectáculos
No es IA: Johnny Depp lució la camiseta de Gimnasia tras su paso por La Plata
L-Gante fue demorado en un control policial: “Inhabilitado para conducir”
Nicki Nicole cantó "Vivo per lei" junto a Andrea Bocelli y emocionó a todos
Thiago Medina a dos meses del accidente: “Soy más propenso a enfermarme”
Eliana Guercio tras sufrir una malapraxis: “No podía ni abrir los ojos”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla