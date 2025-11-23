La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Especialistas advierten que la mayoría de las víctimas no tiene seguro y pierde su capital de movilidad. Un flagelo poco medido
El robo de bicicletas se convirtió en uno de los delitos más silenciosos y más extendidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), particularmente en los municipios del Gran Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Aunque la Provincia no publica estadísticas específicas sobre este tipo de hechos, nuevos datos provenientes del sector asegurador y de ONGs permiten dimensionar el tamaño real del problema.
Una aseguradora con sede en La Plata, y con una fuerte presencia en el mercado de coberturas, confirmó que en el último año indemnizó a unas 2.000 personas a las que les robaron su bicicleta. Se trata de ciclistas que circulaban o estacionaban sus rodados en distintos municipios del AMBA y en la capital bonaerense, y que habían contratado una póliza para protegerlos.
Según explicaron allegados a la compañía, ese número resulta especialmente relevante porque solo representa a clientes asegurados, cuando en la Región la inmensa mayoría de las bicicletas no tiene ningún tipo de cobertura. Esto significa que hay miles de hechos que no solo no quedan registrados en estadísticas oficiales, sino que tampoco ingresan al circuito asegurador.
Esta aseguradora platense participa de un porcentaje importante del mercado argentino en este rubro. Por eso, sus 2.000 indemnizaciones anuales permiten trazar una idea de lo que ocurre en toda la Región Metropolitana.
A esto se suman las pólizas pagadas por otras compañías que operan en el Área Metropolitana, lo que eleva aún más la cifra real de robos indemnizados. Y, más grave aún, está la masa de ciclistas que no tiene seguro: trabajadores de aplicaciones, estudiantes, empleados que usan la bicicleta como medio de transporte económico y veloz, y que al sufrir un robo pierden por completo su capital de movilidad.
De acuerdo con relevamientos de organizaciones de ciclistas y ONG dedicadas a la seguridad vial, en el Gran Buenos Aires y en distintas ciudades bonaerenses se registran entre 12.000 y 20.000 robos de bicicletas por año. Son estimaciones construidas con base en denuncias espontáneas, reportes vecinales, mensajes en redes y datos de aseguradoras.
LE PUEDE INTERESAR
El “pedal” que da el mercado local cuando no juega el banco
LE PUEDE INTERESAR
Celebración por el día de la música en la calle del Pasaje Dardo Rocha
No existen datos oficiales discriminados por tipo de vehículo en los registros policiales bonaerenses; por eso, el aporte del mercado asegurador resulta clave para aproximarse al fenómeno.
Si bien el problema se distribuye de manera relativamente homogénea, hay municipios donde los robos de bicicletas se han vuelto particularmente frecuentes. Entre ellos: La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Vicente López y San Isidro.
Faltan estadísticas oficiales actualizadas para analizar el flagelo con precisión
La modalidad predominante es el robo con intimidación, muchas veces cometido por motochorros que interceptan al ciclista en movimiento. También se registran robos en garajes, patios internos y vías cercanas a estaciones de tren.
En la ciudad de La Plata, en tanto, se repiten los hurtos de bicicletas estacionadas, los cortes de candado y los robos dentro de edificios, aunque también crecieron los arrebatos en zonas de menor tránsito peatonal.
A diferencia de lo que ocurre con autos y motos, la Provincia de Buenos Aires no publica estadísticas específicas sobre robos de bicicletas. Los hechos son incorporados bajo categorías más amplias como hurto o robo, lo que impide dimensionar con precisión cuánto crece el fenómeno.
Por eso, para especialistas del sector y asociaciones de ciclistas, la información que aportan las aseguradoras se vuelve fundamental. Permite observar tendencias, detectar zonas calientes y comprender que la dimensión real del problema es sensiblemente mayor que los números visibles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí