Boca le gana 1 a 0 con Talleres por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura

En el arranque, La T emplea una presión alta sobre la defensa de Boca, que perdió en dos oportunidades el balón en la salida. Ulises Ortegoza y Juan Portilla, con mayor peligro, dispararon al arco y encendieron las alarmas de Agustín Marchesín.

A los cuatro minutos, el elenco de Carlos Tevez sigue generando problemas al Xeneize y Rick sacó un remate desde la frontal del área que Agustín Marchesín logró controlar con facilidad. Un minuto después, Boca seguía sin reaccionar y tenía dificultades para sortear la presión de la T. Rick disparó desde la frontal del área, pero su tiro se fue por encima del travesaño. La jugada siguiente, Ulises Ortegoza pateó desde media distancia.

En el minuto nueve llegó una chance inmejorable para el Xeneize. La primera oportunidad que Boca pudo recuperar el balón en campo rival, Milton quedó solo contra Guido Herrera, pero desvió su remate que se fue por el costado del palo.

A los 12 minutos, el volante se ubicó de mediapunta y es el futbolista que, además de marcar de cerca a Leandro Paredes, inicia la presión sobre los centrales de Boca. El circuito de juego del equipo de Úbeda no fluye. Matías Galarza fue amonestado por un pisotón sobre Milton Giménez.

Para los 15, después de la amarilla sobre Matías Galarza, Ulises Ortegoza golpeó a Leandro Paredes y levantó las discusiones tanto en el banco de suplentes como en el campo de juego. El árbitro cobró falta previa sobre el volante de Talleres y ninguno fue amonestado.

Cuando promediaban los 20 minutos, el equipo de Carlos Tevez controlaba el juego ante un Boca que sigue sin reaccionar. No obstante, el Xeneize lograba llegar a línea de fondo cuando podía sortear la presión de la T. Así, a los 23, después de una notable jugada asociativa de la ofensiva de Talleres, Ulises Ortegoza quedó solo dentro del área y el arquero Xeneize se hizo gigante para mantener el cero en el arco.

Sin embargo, a los 27, desde un tiro de esquina, Lautaro Di Lollo ganó de cabeza y, tras un rebote en el travesaño, Miguel Merentiel confirmó el tanto.