Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca le gana 1 a 0 con Talleres por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura

Boca le gana 1 a 0 con Talleres por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura

fotobaires

23 de Noviembre de 2025 | 20:13

En el arranque, La T emplea una presión alta sobre la defensa de Boca, que perdió en dos oportunidades el balón en la salida. Ulises Ortegoza y Juan Portilla, con mayor peligro, dispararon al arco y encendieron las alarmas de Agustín Marchesín.

A los cuatro minutos, el elenco de Carlos Tevez sigue generando problemas al Xeneize y Rick sacó un remate desde la frontal del área que Agustín Marchesín logró controlar con facilidad. Un minuto después, Boca seguía sin reaccionar y tenía dificultades para sortear la presión de la T. Rick disparó desde la frontal del área, pero su tiro se fue por encima del travesaño. La jugada siguiente, Ulises Ortegoza pateó desde media distancia.

En el minuto nueve llegó una chance inmejorable para el Xeneize. La primera oportunidad que Boca pudo recuperar el balón en campo rival, Milton quedó solo contra Guido Herrera, pero desvió su remate que se fue por el costado del palo.

A los 12 minutos, el volante se ubicó de mediapunta y es el futbolista que, además de marcar de cerca a Leandro Paredes, inicia la presión sobre los centrales de Boca. El circuito de juego del equipo de Úbeda no fluye. Matías Galarza fue amonestado por un pisotón sobre Milton Giménez.

Para los 15, después de la amarilla sobre Matías Galarza, Ulises Ortegoza golpeó a Leandro Paredes y levantó las discusiones tanto en el banco de suplentes como en el campo de juego. El árbitro cobró falta previa sobre el volante de Talleres y ninguno fue amonestado.

Cuando promediaban los 20 minutos, el equipo de Carlos Tevez controlaba el juego ante un Boca que sigue sin reaccionar. No obstante, el Xeneize lograba llegar a línea de fondo cuando podía sortear la presión de la T. Así, a los 23, después de una notable jugada asociativa de la ofensiva de Talleres, Ulises Ortegoza quedó solo dentro del área y el arquero Xeneize se hizo gigante para mantener el cero en el arco.

LE PUEDE INTERESAR

El Pincha venció al Canalla y los hinchas reaccionaron en las redes: los mejores memes y cargadas

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Delirio en UNO: así festejaron los hinchas el triunfo ante Rosario Central

Sin embargo, a los 27, desde un tiro de esquina, Lautaro Di Lollo ganó de cabeza y, tras un rebote en el travesaño, Miguel Merentiel confirmó el tanto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Xeneize prevalece en los últimos tres “mata-mata”
Multimedia

fotobaires

fotobaires

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Estudiantes hizo todo: desafió al poder de Tapia, jugó con bravura, venció 1 a 0 a Central y avanzó a cuartos de final

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche

La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV

Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes

La Bruja Verón y el mensaje a Estudiantes previo al partido con Rosario Central

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Últimas noticias de Deportes

Di María habló del pasillo de espaldas de Estudiantes "La verdad que..."

El Pincha venció al Canalla y los hinchas reaccionaron en las redes: los mejores memes y cargadas

VIDEO. Delirio en UNO: así festejaron los hinchas el triunfo ante Rosario Central

Estudiantes hizo todo: desafió al poder de Tapia, jugó con bravura, venció 1 a 0 a Central y avanzó a cuartos de final
Espectáculos
El drama de Alejandra Maglietti tras ser madre primeriza: “Me destruye”
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Policiales
Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijos
Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Política y Economía
Agenda económica semanal: calendario del INDEC y la evolución del dólar
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Más pizza y menos bife de chorizo
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
La Ciudad
Pérdida de agua "bajo el asfalto" en San Carlos provocó hundimiento de la calle
Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla