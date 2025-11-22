Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber

Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
22 de Noviembre de 2025 | 11:08

Escuchar esta nota

Diversas empresas han puesto en marcha planes de canje con el objetivo de facilitar a los usuarios la renovación de sus smartphones y, al mismo tiempo, fomentar la reutilización de dispositivos. Actualmente, las iniciativas más relevantes son las ofrecidas por Mercado Libre y Motorola.

El Plan Canje de Mercado Libre permite a los clientes entregar su equipo usado como parte de pago, lo que puede significar un ahorro de hasta $700.000 en la compra de un nuevo modelo de marcas populares como iPhone, Motorola, Samsung o Xiaomi.

Para aprovechar esta oferta, el cliente debe seleccionar un celular de la categoría "Plan Canje" en la plataforma, completar un formulario sobre las características y el estado del dispositivo que entregará y, tras comprar el equipo nuevo, llevar el viejo a una sucursal de Andreani para su revisión sin costo.

Una vez verificado que el equipo cumple con las condiciones declaradas, el monto acordado se acreditará en la cuenta de Mercado Pago del usuario. Por ejemplo, un celular de alta gama con un precio de lista de casi $2.500.000 podría reducir su costo a alrededor de $1.625.000 mediante este plan.

Por su parte, el Plan Canje de Motorola opera a través de sus tiendas oficiales, como las Flagship Stores y Motorola Stores en todo el país.

La marca busca ofrecer acceso a tecnologías más recientes mientras promueve el cuidado del medioambiente al reacondicionar los equipos usados. Los interesados deben acercarse a estas tiendas con su dispositivo. Un asesor se encargará de inspeccionar el equipo de manera inmediata y le informará al usuario el valor que recibirá en un voucher, el cual podrá usar para comprar un nuevo smartphone de las líneas Moto G, Moto Edge o Razr.

Para que un teléfono sea aceptado, debe funcionar correctamente, incluyendo pantalla, botones y batería; sin embargo, incluso aquellos con algún daño estético o en la pantalla pueden ser considerados, siempre y cuando su operatividad no esté comprometida.

Como medida de seguridad, Motorola recomienda a los usuarios realizar una copia de seguridad y restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica antes de entregarlo. Toda la información y los procesos para realizar canjes de celulares está disponible en el sitio web oficial de la empresa.

 

