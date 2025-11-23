De Ensenada a competir en la exigente prueba Hyrox de Río

La Región tendrá presencia en uno de los eventos atléticos más innovadores del calendario sudamericano: los hermanos Ayrton y Lucas Molina, oriundos de Ensenada, viajarán a Brasil para competir el 29 de noviembre en la prueba Hyrox Río de Janeiro. Ambos deportistas llegan a esta cita tras un variado recorrido en el ambiente competitivo: de chicos corrieron en karting a nivel nacional, fueron campeones en diversas categorías y se convirtieron en dos de los talentos más destacados de la Región. Con el tiempo dejaron los motores, se volcaron de lleno a las pruebas atléticas y hoy combinan running, fuerza y alto rendimiento en un nuevo desafío.

“Desde chicos vivimos arriba de un karting. Mientras otros jugaban a la pelota, nosotros pasábamos los fines de semana viajando por todo el país, compitiendo y soñando con llegar a lo más alto del automovilismo”, recuerda Ayrton. “Corrimos a nivel nacional, y para nuestra ciudad era un orgullo ver a dos hermanos tan chicos representándola como profesionales”.

Ese espíritu competitivo, cuentan, nunca se apagó. “Después la vida siguió su camino: dejamos los cascos, nos metimos de lleno en la empresa familiar y el deporte siguió, pero tomando un lugar más fuerte el gym y el running… pero el fuego por competir nunca se apagó”, afirmó Lucas. Y agregó: “Apareció un nuevo desafío que nos volvió a encender: el Hyrox”.

Un deporte híbrido en crecimiento

El Hyrox nació en Alemania en 2017 y se consolidó como un deporte híbrido que reúne capacidades tradicionalmente separadas: ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Todo bajo techo y con parámetros idénticos en todas sus sedes del mundo, lo que permite comparar rendimientos globales y le otorga un perfil competitivo único.

Los hermanos vienen entrenando específicamente para Hyrox desde hace medio año. “Estos últimos seis meses focalizamos la preparación en esta disciplina y decidimos prepararnos en serio. Ahora nos toca un momento especial: vamos a debutar en Hyrox Río de Janeiro, en la categoría PRO, convirtiéndonos en los primeros atletas de la ciudad en competir oficialmente en este formato que todavía no llegó a la Argentina”, explicó Ayrton.

Aunque la disciplina ya confirmó que llegará al país en 2026, aún no hay una fecha precisa para su primera edición local.

En la región de La Plata, Berisso y Ensenada, el Hyrox todavía está en fase inicial. Algunos gimnasios incorporaron estaciones similares —SkiErg, remo, trineos y lunges con peso—, pero no existe una comunidad consolidada ni participación frecuente en el exterior. Por eso, la presencia de los Molina abre una puerta para que más atletas locales se acerquen a este formato.

Una sede de alto impacto: Río de Janeiro

El debut carioca será una de las grandes apuestas sudamericanas del calendario. La organización espera miles de participantes y una atmósfera marcada por intensidad, camaradería y un nivel competitivo propio de los grandes polos deportivos de Brasil.

Para los Molina, competir en ese entorno será un desafío y una oportunidad. “Tenemos 32 y 33 años, trabajamos juntos, discutimos como todo hermano, pero nos acompañamos siempre… y entrenamos todos los días con la misma pasión que cuando éramos chicos”, cuenta Lucas. Y agrega un matiz que hace que esta experiencia sea especial: “Si bien la competencia siempre fue individual —antes en el karting, ahora en Hyrox—, esta vez hay un plus enorme. Porque además de competir cada uno en su categoría, estamos preparando nuestro debut como Dupla PRO. Vamos a compartir la arena juntos en marzo de 2026, en el Hyrox Cancún”.

Estaciones, ritmos y exigencias

El circuito oficial de Hyrox incluye ocho segmentos de running de 1 kilómetro cada uno, intercalados con:

- SkiErg - 1.000 metros (es como hacer 1.000 metros en el remo, pero parado y hacia abajo en una máquina).

- Sled Push - 200 kg (es como empujar un trineo cargado con ese peso).

- Sled Pull - 150 kg (es como tirar hacia atrás un trineo cargado con ese peso).

- Burpee Broad Jumps - 80 metros (es avanzar 80 metros haciendo un burpee y un salto largo, un burpee y un salto largo… sin parar).

- Remo - 1.000 metros (es remar el equivalente a 1.000 metros en una máquina).

- Farmer’s Carry - 200 metros – 32 kg por brazo (el atleta debe caminar 200 metros cargando dos pesas muy pesadas, una en cada mano).

- Sandbag Lunges - 80 metros (es avanzar 80 metros realizando estocadas mientras se lleva una bolsa de arena pesada sobre los hombros o la espalda).

- Wall Balls - 100 lanzamientos con pelota de 9 kg (es hacer 100 sentadillas lanzando una pelota de 9 kilos a una pared y agarrándola para repetir).

Un mensaje para motivar a otros

“Ojalá esta historia motive a otros a animarse a empezar algo nuevo, a desafiarse y a apostar al deporte y a lo que se propongan en la vida”, cerró Ayrton.