Francos dijo que le hubiera gustado seguir como ministro

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró ayer que su salida del Poder Ejecutivo se dio en buenos términos, pero reconoció que le hubiera gustado continuar al frente de la coordinación del Gabinete y que estaría dispuesto a regresar si Javier Milei se lo pide.

En declaraciones radiales, Francos fue consultado sobre si su desvinculación del Gobierno fue amistosa y respondió: “Sí, absolutamente”, aunque dejó en claro que no dejó su cargo por falta de voluntad propia.

“Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20”. Y señaló que un mayor respaldo legislativo “hubiera sido más fácil” para su tarea en la articulación política.

El ex ministro coordinador también dejó abierta la posibilidad de reincorporarse al Ejecutivo en algún rol futuro y sostuvo que volvería a asumir funciones: “Si el presidente me pide alguna colaboración, estoy dispuesto a hacerlo”, planteó.

En tanto, el ex funcionario reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró satisfecho por la “tarea realizada” durante su gestión.