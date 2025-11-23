Un General en Defensa: el primer militar desde 1983

El actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, será el encargado de reemplazar a Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. Y es la primera vez desde el regreso de la democracia que un militar ocupa esa cartera.

Presti reemplazará al actual ministro, Luis Petri, que a partir del 10 de diciembre ocupará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por otro lado, la actual secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ocupará el cargo de ministra de Seguridad ya que Patricia Bullrich fue electa senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires.

En relación al nombramiento del militar, la Oficina del Presidente expresó en relación al nombramiento del Teniente General Presti: “Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”.

Además, la Oficina del Presidente expresó que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.

Trayectoria de Presti

Presti nació en Buenos Aires el 23 de junio de 1966 y es el hijo del militar Carlos Roque Presti acusado de delitos de lesa humanidad (ver aparte).

Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14 de febrero de 1984 y el 17 de diciembre de 1987 egresó como subteniente del arma de infantería con orden de mérito 13 sobre 115 graduados de la promoción 118 de dicha academia de formación de oficiales del Ejército Argentino.

Durante la presidencia de Mauricio Macri fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Fue designado como Jefe del Ejército Argentino el 29 de diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei, vía decreto presidencial, sucediendo al teniente general Guillermo Pereda en dicho cargo.

Fue promovido a general de división por decreto del poder ejecutivo con fecha 16 de julio de 2024. El 5 de marzo de 2025 fue promovido a teniente general con fecha 2 de enero de 2024.

La nueva titular de Seguridad

La flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, era hasta ahora la número dos de Patricia Bullrich y ya anticipó que planea continuar su línea al frente de la cartera.

Monteoliva, la actual secretaria de Seguridad, era el reemplazo natural de Bullrich y la elegida de la ahora ex ministra para reemplazarla en el Ministerio.

Esta elección de parte del presidente Javier Milei demuestra que Bullrich ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza en Seguridad, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 de diciembre de 2023.

Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.