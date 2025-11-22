Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
¿Se viene otro paro de colectivos? La UTA reveló cuándo podría interrumpir el servicio
Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
La tripera María Becerra presentó su nuevo álbum con dedicatoria especial para La Plata
"Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala": se pudrió entre Feinmann y Daniel Avellaneda por el tema AFA
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich, el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Bolsonaro enviado a la cárcel en Brasil: “Intentó romper su tobillera electrónica para fugarse"
Caputo negó caída del rescate de EEUU por US$20.000 millones y dijo que Argentina desistió "por la mejora del mercado"
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
Murió Ornella Vanoni, la legendaria cantante italiana, a los 91 años
De cara al segundo tramo de su gestión, el Gobierno busca convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
Las confesiones de un financista complican a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos
Canje de deuda en diciembre o enero, el plan “me verás volver” que negocia Caputo
Sábado fresco y agradable en La Plata: cómo sigue el finde XXL
Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pese a la estabilidad cambiaria y al alivio tras las elecciones, consultoras privadas prevén que el IPC de noviembre superará el 2% por subas en tarifas, transporte y alimentos
Escuchar esta nota
La inflación de noviembre volvería a ubicarse por encima del 2% mensual, según estimaciones privadas, pese a la mayor estabilidad cambiaria y a la salida de la incertidumbre electoral. Las consultoras advierten por aumentos en tarifas, transporte y alimentos, así como por una recomposición de precios mayoristas que aún no se trasladó plenamente al consumidor.
De acuerdo con EcoGo, el IPC de noviembre se ubicaría en torno al 2,5%. La firma señaló que las principales subas provinieron de los regulados —tarifas de gas y electricidad, con ajustes superiores al 3%— y del boleto de colectivo de jurisdicción nacional, que aumentó 9,7% tras permanecer congelado desde julio. A esto se suman incrementos en productos frescos, especialmente la carne.
En alimentos consumidos en el hogar, EcoGo registró una suba semanal del 0,9% en la segunda semana del mes, lo que llevaría a un alza mensual estimada del 3,2% en esa categoría. Si se incorporan los alimentos consumidos fuera del hogar (1,7%), el indicador asciende al 2,9%.
Se indicó que en los últimos meses hubo incrementos marcados en precios mayoristas que no pudieron trasladarse por la debilidad de la demanda. Sin embargo, si el consumo mejora y se sostiene la estabilidad cambiaria, las empresas podrían intentar recomponer esos márgenes. En ese escenario, la inflación mensual podría estabilizarse en torno al 2% y descender recién hacia el 1% a mediados de 2026.
Un informe de Invecq advierte además que 14 rubros mantienen precios relativos atrasados respecto del primer trimestre de 2019, lo que implicaría una “inflación reprimida” de 4,2 puntos. Entre los sectores más rezagados se encuentran energía eléctrica y gas, transporte público, alquileres, comunicaciones y combustibles.
En Econviews proyectan para noviembre un IPC cercano al 2%, con riesgo al alza. Su relevamiento de alimentos mostró subas del 2,8% en las últimas cuatro semanas. Los aumentos en regulados también aportarían presión adicional.
LE PUEDE INTERESAR
Más pizza y menos bife de chorizo
Desde PxQ, Pedro Martínez Gerber indicó que en la segunda semana del mes su índice de precios avanzó 0,6%. Las mayores subas se dieron en Alimentos y bebidas (1%), Transporte (1,1%) y Recreación y cultura (1%), mientras que Vestimenta mostró una baja de 0,1%. Entre los productos que más aumentaron se destacaron los cortes de carne vacuna, tomate, gaseosas, combustibles y servicios de streaming. Con estos datos, PxQ estima para noviembre una inflación del 2,6%.
La consultora Analytica prevé un IPC del 2,4%, con fuerte incidencia de alimentos y bebidas, que avanzaron 2,8% en el promedio de cuatro semanas. Frutas (11,6%) y verduras (3,9%) fueron los principales impulsores en ese rubro.
Por su parte, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, advirtió que los precios “se están moviendo más rápido que en octubre”, pese a las bajas puntuales por el CyberMonday en la primera semana. Señaló además que la carne tendrá una incidencia importante en el número final. Respecto del menor avance del índice mayorista en octubre (1,1%), sostuvo que ese dato muestra que finalmente no se produjo una escalada de precios vinculada a la incertidumbre electoral, que luego hubiera sido corregida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí