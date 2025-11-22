Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

La inflación de noviembre volvería a ubicarse por encima del 2% mensual, según estimaciones privadas, pese a la mayor estabilidad cambiaria y a la salida de la incertidumbre electoral. Las consultoras advierten por aumentos en tarifas, transporte y alimentos, así como por una recomposición de precios mayoristas que aún no se trasladó plenamente al consumidor.

De acuerdo con EcoGo, el IPC de noviembre se ubicaría en torno al 2,5%. La firma señaló que las principales subas provinieron de los regulados —tarifas de gas y electricidad, con ajustes superiores al 3%— y del boleto de colectivo de jurisdicción nacional, que aumentó 9,7% tras permanecer congelado desde julio. A esto se suman incrementos en productos frescos, especialmente la carne.

En alimentos consumidos en el hogar, EcoGo registró una suba semanal del 0,9% en la segunda semana del mes, lo que llevaría a un alza mensual estimada del 3,2% en esa categoría. Si se incorporan los alimentos consumidos fuera del hogar (1,7%), el indicador asciende al 2,9%.

Se indicó que en los últimos meses hubo incrementos marcados en precios mayoristas que no pudieron trasladarse por la debilidad de la demanda. Sin embargo, si el consumo mejora y se sostiene la estabilidad cambiaria, las empresas podrían intentar recomponer esos márgenes. En ese escenario, la inflación mensual podría estabilizarse en torno al 2% y descender recién hacia el 1% a mediados de 2026.

Un informe de Invecq advierte además que 14 rubros mantienen precios relativos atrasados respecto del primer trimestre de 2019, lo que implicaría una “inflación reprimida” de 4,2 puntos. Entre los sectores más rezagados se encuentran energía eléctrica y gas, transporte público, alquileres, comunicaciones y combustibles.

En Econviews proyectan para noviembre un IPC cercano al 2%, con riesgo al alza. Su relevamiento de alimentos mostró subas del 2,8% en las últimas cuatro semanas. Los aumentos en regulados también aportarían presión adicional.

Desde PxQ, Pedro Martínez Gerber indicó que en la segunda semana del mes su índice de precios avanzó 0,6%. Las mayores subas se dieron en Alimentos y bebidas (1%), Transporte (1,1%) y Recreación y cultura (1%), mientras que Vestimenta mostró una baja de 0,1%. Entre los productos que más aumentaron se destacaron los cortes de carne vacuna, tomate, gaseosas, combustibles y servicios de streaming. Con estos datos, PxQ estima para noviembre una inflación del 2,6%.

La consultora Analytica prevé un IPC del 2,4%, con fuerte incidencia de alimentos y bebidas, que avanzaron 2,8% en el promedio de cuatro semanas. Frutas (11,6%) y verduras (3,9%) fueron los principales impulsores en ese rubro.

Por su parte, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, advirtió que los precios “se están moviendo más rápido que en octubre”, pese a las bajas puntuales por el CyberMonday en la primera semana. Señaló además que la carne tendrá una incidencia importante en el número final. Respecto del menor avance del índice mayorista en octubre (1,1%), sostuvo que ese dato muestra que finalmente no se produjo una escalada de precios vinculada a la incertidumbre electoral, que luego hubiera sido corregida.