Corrió para salvarse y escuchó una detonación

Un violento intento de robo en las calles de La Plata volvió a dejar en evidencia el nivel de peligrosidad con el que se mueven algunas bandas motorizadas: un motociclista aseguró haber escuchado una detonación mientras escapaba a la carrera para evitar ser asaltado. El hecho en la zona de 34 y 27, cuando dos delincuentes armados lo interceptaron a bordo de una moto de alta cilindrada.

Según relató la víctima de 22 años, todo ocurrió alrededor de las 20.30 cuando circulaba con su Zanella ZB110 recién cargada de combustible. Minutos después de salir de la estación de servicio de 137 y 32, tomó Diagonal 73 y advirtió por el espejo que otra motocicleta lo seguía. Antes de poder reaccionar, el vehículo se le cruzó violentamente y le bloqueó el paso.

Frente a la amenaza, la víctima decidió arrojar su moto a un costado y correr desesperado hacia la zona de 34 y 28. Fue en esa huida cuando escuchó “una explosión”, similar -según describió- a un disparo. Aunque no llegó a ver un arma en manos de los asaltantes, aseguró que el sonido fue “muy claro” y que lo obligó a acelerar la marcha para ponerse a resguardo.

El joven no sufrió heridas, pero quedó conmocionado por la secuencia. El caso fue denunciado formalmente y se investiga como un intento de “robo agravado”.