Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento

Organizaciones sociales y políticas reclamaron a la Legislatura bonaerense que apruebe el pedido de financiamiento enviado por el gobernador Axel Kicillof, en medio de un clima de tensión creciente en la Provincia.
A través de un comunicado, distintas entidades exigieron que la Cámara de Diputados y el Senado habiliten el endeudamiento solicitado para sostener la gestión en 2026.
Según expresaron, la ley de Financiamiento resulta “fundamental” para garantizar el funcionamiento del Estado provincial, en particular el pago de salarios y aguinaldos. “Pedimos a los diputados y senadores que dejen de especular con las necesidades del pueblo y aprueben la ley”, señalaron las organizaciones firmantes.
El documento advierte que la falta de acceso al crédito tendría un impacto directo en los sectores más vulnerables. “Sin financiamiento para gobernar, el efecto en las barriadas populares será enorme. Habrá menos alimentos y menos recursos para atender las situaciones de emergencia que sufren las familias por el plan de empobrecimiento salvaje del gobierno nacional”, indicaron.
También señalaron posibles recortes en medicamentos para jubilados, fondos para escuelas, inversiones en seguridad y vivienda, y recursos para pymes, ciencia, tecnología y cultura.
la deuda nacional
El texto también contextualiza el pedido del Ejecutivo provincial en un escenario económico “extremadamente complejo”, marcado por la caída de ingresos y la ausencia de transferencias desde la administración nacional. En ese sentido, las organizaciones denunciaron que la Nación “desfinanció a la provincia, quitándole 13 billones de pesos”.
“Negarle al Gobernador la posibilidad de acceder al crédito para financiar la gestión es atentar contra el pueblo bonaerense y sus necesidades”, remarcaron.
Por último, reclamaron a los legisladores que “dejen la rosca de lado” y acompañen las herramientas solicitadas por Kicillof para “seguir cuidando y protegiendo a los bonaerenses ante las políticas de ajuste del gobierno de Milei”.
Organizaciones firmantes
Agrupación Las 20 Verdades
Agrup. Sociales Popular Unidas Nacional
Abanderados
Agrupación 3 de Noviembre
Agrupación 13 de Abril Nacional
Agrupación 17 de Noviembre Provincia de Buenos Aires
Agrupación 22 de Enero
Agrupación 24 de Junio
Agrupación Argentina Unidad
Agrupación Arturo Jauretche
Agrupación Compromiso e Igualdad
Agrupación Comunidad Organizada
Agrupación Envar El Kadri
Agrupación Eva Perón
Agrupación Hacer Peronismo (Gral. Rodríguez)
Agrupación Manuel Belgrano
Agrupación Nacional Peronista Revolucionaria
Agrupación Trabajadores y Constructores Berazategui
Amor por Bera
Asociación Sindical de Motoqueros y Mensajeros
Avanti Morocha
Azul y Blanca para la Promoción del Trabajo, la Cultura y la Educación
Barrios de Pie
Camino a la Victoria CCC
Centro Cultural Barrio Jacarandá
Centro Cultural No Me Olvides
Centro Recreativo y Deportivo Villa Argüello
Club Social y Deportivo El Playón
CNCT
Columna Boli Lescano
Comuna MTL
Cooperativa Construyendo Futuro
Coordinación Militante en PyF
Coronados de Gloria
Corriente Agraria Nacional y Popular
Corriente Futuro Federal
Corriente Justicia Social
Corriente Militante 17 de Octubre
Corriente Militante Futuro
Corriente Nacional de la Militancia PBA
Corriente Nacional Martín Fierro
Corriente Nacional y Popular
Corriente Néstor Kirchner
Corriente Nuestra Patria PyF
Corriente Peronista 13 de Abril
Corriente Peronista Padre Mugica
Almirante Brown
Descamisados
Encuentro Peronista Épika
Esforzados y Valientes
Espacio Comunitario 24 de Junio
Espacio Patria Sí
Espacio Puebla PyF
Eternamente Néstor
Federación Rural PyF
FES San Fernando
Fetraes
Forja Provincia de Buenos Aires
Forjarte
Fortaleza del Cactus MDQ
Frente 25 de Mayo
Frente Barrial 19 de Diciembre
Frente Barrial CTA
Frente Bicentenario
Frente de Trabajadores Peronistas
Frente Desocupados Unidos
Frente Federal de los Pueblos
Frente Grande
Frente Patria Migrante
Frente Popular Patria y Futuro
Frente Social La Nueva Independencia
Frente Social Peronista
Frente Unidos y Organizados Perón y Evita
FTV
Fuerza Colectiva
Fuerza Militante
Funcat
Fundación Gisell
Fundación Ímpetu
Fuope Provincia de Buenos Aires
FUP
Géneros en Lucha
Hacemos 3 de Febrero
La Cabral “Primero la Patria”
La Mugica
La Patria es el Otro
La Rucci 17 de Noviembre
La Social
Lealtad
MDF Salud
MJD
Mosapro
Movimiento Argentina Federal
Movimiento Barrial de Trabajadores
Movimiento Barrios Unidos
Movimiento de Carenciados y Desocupados “Adriana Vive”
Movimiento de Lucha
Movimiento Desarrollo Agrario
Movimiento en Lucha
Movimiento Especial Centrado Organizado Ecológico
Movimiento Evita PBA
Movimiento Federal Belgrano
Movimiento Mayo
Movimiento Popular La Dignidad
Movimiento Territorial Agustín Tosco
Movimiento Todos Unidos Triunfaremos
MP La Resistencia
MTL
MTR Santucho
MUP
Nuestra América 2
Nuestra América PyF
Nueva Generación
Oktubres
ONG Compromiso Social
ONG por los Barrios
Organización Justicia Social
Organización Social 17 de Noviembre
Organización Social del Pueblo
Organizaciones Comunitarias en el Encuentro Patriótico
Partido La Patria de los Comunes
Partido Piquetero
Patria Peronista
Peronismo Militante PBA
Peronismo P+K
Profesores Peronistas
Pueblo Unido PyF
Pueblo Unidos Renacer las Bases
Renacer Peronista
Renovación Peronista Tigre
San Martín con Axel
San Nicolás con Todo
Secretaría de Acción Social del Sindicato de Camioneros
Secretaría de Acción Social del Sindicato de Jubilados Tigre
Secretaría de Acción Social del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada
Secretaría de Acción Social del SITRAIC
Secretaría de Acción Social del SOMRA
Soberana en PyF
Surge Movimiento Nacional
Tupac
UES Zona Norte
Unidad de Organizaciones en Lucha
Unión Nacional de Clubes de Barrio
UTPE Arg.
UTT Vecinos Unidos por la Inclusión y Erradicación de las Desigualdades Sociales
Voluntad Popular
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
