Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento



Organizaciones sociales y políticas reclamaron a la Legislatura bonaerense que apruebe el pedido de financiamiento enviado por el gobernador Axel Kicillof, en medio de un clima de tensión creciente en la Provincia.

A través de un comunicado, distintas entidades exigieron que la Cámara de Diputados y el Senado habiliten el endeudamiento solicitado para sostener la gestión en 2026.

Según expresaron, la ley de Financiamiento resulta “fundamental” para garantizar el funcionamiento del Estado provincial, en particular el pago de salarios y aguinaldos. “Pedimos a los diputados y senadores que dejen de especular con las necesidades del pueblo y aprueben la ley”, señalaron las organizaciones firmantes.

El documento advierte que la falta de acceso al crédito tendría un impacto directo en los sectores más vulnerables. “Sin financiamiento para gobernar, el efecto en las barriadas populares será enorme. Habrá menos alimentos y menos recursos para atender las situaciones de emergencia que sufren las familias por el plan de empobrecimiento salvaje del gobierno nacional”, indicaron.

También señalaron posibles recortes en medicamentos para jubilados, fondos para escuelas, inversiones en seguridad y vivienda, y recursos para pymes, ciencia, tecnología y cultura.

la deuda nacional

El texto también contextualiza el pedido del Ejecutivo provincial en un escenario económico “extremadamente complejo”, marcado por la caída de ingresos y la ausencia de transferencias desde la administración nacional. En ese sentido, las organizaciones denunciaron que la Nación “desfinanció a la provincia, quitándole 13 billones de pesos”.

“Negarle al Gobernador la posibilidad de acceder al crédito para financiar la gestión es atentar contra el pueblo bonaerense y sus necesidades”, remarcaron.

Por último, reclamaron a los legisladores que “dejen la rosca de lado” y acompañen las herramientas solicitadas por Kicillof para “seguir cuidando y protegiendo a los bonaerenses ante las políticas de ajuste del gobierno de Milei”.



Organizaciones firmantes

