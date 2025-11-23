Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

El Mundo |El capítulo más delirante del exmandatario, luego del intento de golpe de estado en 2022

Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó

El expresidente de Brasil fue detenido luego de que la Policía Federal descubriera que intentó derretir ese elemento de seguridad con un soldador para luego huir

Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó

El dispositivo que usa Bolsonaro, con partes derretidas / web

23 de Noviembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

En una madrugada que quedará grabada en la antología del ridículo político, el expresidente Jair Bolsonaro fue arrestado luego de que la Corte Suprema detectara lo que describió como una “estrategia en curso de fuga” planificada con la sutileza de un truco de feria.

El excapitán, condenado a 27 años de prisión por intentar quebrar la democracia brasileña en 2022, trató de romper su tobillera electrónica usando un soldador, un método digno de aprendiz de YouTuber y muy lejos de la épica militarista que siempre intentó vender.

La escena quedó registrada en un video que el Supremo Tribunal Federal hizo público: ahí se ve el dispositivo aún sujeto al tobillo de Bolsonaro, con marcas de quemaduras.

Ante la pregunta incrédula de una agente, el exmandatario respondió con una frase que se volvió viral en cuestión de minutos: “Metí un soldador ahí… por curiosidad”.

Curiosidad que, según la justicia, era parte de un plan de escape que incluía embajadas, protestas y una sorprendente dosis de improvisación.

Una mezcla de thriller barato y novela familiar

De acuerdo con el juez Alexandre de Moraes —quien se ha convertido en archienemigo del bolsonarismo—, Bolsonaro buscaba aprovechar la “confusión” de una manifestación convocada por su hijo mayor, Flávio Bolsonaro.

LE PUEDE INTERESAR

La cámara “más santa” se subastó por una fortuna

LE PUEDE INTERESAR

Sin acuerdo en el tema de los combustibles fósiles

La intención, según la Corte, era escabullirse en medio de los gritos, la música patriótica y las banderas verde-amarillas para dirigirse a alguna embajada cercana.

Casualmente, la de EE UU estaba a 15 minutos en auto

Mora es no sólo habló de una posible fuga sino que recordó que otros aliados del expresidente ya escaparon del país para eludir la cárcel. A eso se sumaban mensajes encontrados por la Policía Federal, en agosto, donde se mencionaban gestiones para que Bolsonaro pidiera asilo político en Argentina, gobernada por su amigo Javier Milei.

Teorías conspirativas

Mientras Bolsonaro era trasladado a un complejo de la Policía Federal —una celda “premium” con aire acondicionado, televisor y heladera—, su hijo Flávio estalló: “Si mi padre muere ahí dentro, Alexandre de Moraes, es tu culpa”.

La exprimera dama Michelle Bolsonaro también encendió las redes advirtiendo que sus seguidores “no renunciarán a nuestra nación”, mientras Fabio Wajngarten, uno de los hombres más cercanos al expresidente, calificó la detención como “una mancha terrible en las instituciones”.

El bolsonarismo se movió rápidamente para instalar la narrativa del “preso político”, asegurando que la tobillera estaba en perfecto estado y acusando a Moraes de montar una operación mediática “a nivel psicópata”.

Del champán a la indignación

A pocas calles de donde Bolsonaro ingresó detenido, dos escenas opuestas mostraron la fractura del país.

Un grupo de mujeres descorchó una botella de espumante y celebró: “Es bien merecido. ¡Por fin!”, gritó Ana Denise Sousa, profesora de filosofía.

A metros de ellas, bolsonaristas indignados gritaban contra la “persecución política”, convencidos de que el excapitán es víctima de una vendetta judicial. Además, se multiplicaron las fiestas improvisadas en redes, donde militantes anti-Bolsonaro convocaron a “festejar la caída del golpista”.

El plan golpista

Bolsonaro ya había sido condenado por encabezar un complot para desconocer los resultados de las elecciones de 2022.

La Corte Suprema reveló que el plan incluía: sembrar dudas sobre las urnas electrónicas, proponer un estado de excepción, impedir la asunción de Lula, y hasta preparar posibles atentados contra Lula, Alckmin y el propio Moraes.

La trama no avanzó porque los altos mandos militares le soltaron la mano.

El sueño de perpetuarse en el poder terminó en un espiral de causas judiciales que hoy lo tienen entre rejas.

Con Bolsonaro preso e inhabilitado, la derecha brasileña quedó sin candidato competitivo para 2026. El expresidente era la figura más fuerte del bloque conservador, y su caída deja un vacío difícil de llenar.

Mientras tanto, Lula —que estaba en Sudáfrica participando del G20 cuando estalló el escándalo— se vuelve a posicionar como la figura más estable del escenario político.

Analistas señalan que el arresto de Bolsonaro no sólo marca un hito en la historia reciente, sino que también podría redefinir por completo la campaña presidencial. El bolsonarismo pierde a su líder justo cuando planeaba presentarlo como un mártir de la derecha.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El dispositivo que usa Bolsonaro, con partes derretidas / web

Jair Bolsonaro

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Más pizza y menos bife de chorizo

Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento

Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta

El Pincha llegó a anoche Rosario: ¿hace Pasillo?
Últimas noticias de El Mundo

La cámara “más santa” se subastó por una fortuna

Sin acuerdo en el tema de los combustibles fósiles

Mandíbula de hierro

Un árbol “milagroso” es venerado en Bolivia
Deportes
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
Argentinos dio una clase de fútbol y avanzó
VIDEO. Lanús campeón: nuevo éxito, ahora en la Copa Sudamericana
Policiales
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra
Corrió para salvarse y escuchó una detonación
Información General
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla