El Presidente en busca de una foto con Messi

El presidente Javier Milei volverá a visitar los Estados Unidos en los primeros días de diciembre para participar del sorteo del Mundial 2026, y crece la expectativa en Casa Rosada por la posible fotografía con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.
La reunión con Messi es ansiada por el mandatario nacional desde hace tiempo, pero hasta el momento no se logró cuadrar.
El Presidente fue invitado a participar del sorteo por su aliado, el mandatario norteamericano Donald Trump, y el evento internacional amerita una invitación especial también para Messi.
Si bien es incierta su participación, el líder de la Selección argentina de fútbol vive en los Estados Unidos, es la figura más representativa del país campeón vigente y, además, es el deportista que está popularizando el fútbol entre el público estadounidense. Una invitación a participar es de esperarse.
En el último viaje de Milei a Estados Unidos, a principios de noviembre, asistió al American Business Forum, al que también fue Messi, pero en otra jornada y no se cruzaron.
En esta nueva oportunidad, prevista para el próximo 5 de diciembre, las chances vuelven a aparecer y la expectativa del oficialismo crece.
A principios de este año, los dueños del Inter Miami, Jorge y José Mas, le entregaron una camiseta del equipo con la firma del astro, y el jefe de Estado expresó: “El mejor de todos los tiempos”.
Estados Unidos, junto a México y Canadá será anfitrión del Mundial 2026, donde la Selección argentina es protagonista por ser el último campeón.
