Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

Luego de que la Liga le entregase -por decreto- la copa Anual al Canalla, el Pincha tendrá que estar a la altura en un partido eliminatorio. En caso de empate, alargue
Rosario Central recibirá esta tarde a Estudiantes, en un tenso cruce correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. Más que tenso, un partido cargado de polémica por la intromisión de la Liga Profesional y sus dirigentes con más poder que tiraron demasiado de la soga.
El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium, mientras que el árbitro designado fue Pablo Dóvalo y en el VAR estará Hernán Mastrángelo.
Rosario Central llega a este partido como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir además la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Pero el verdadero problema se generó el jueves, cuando las principales autoridades de la Liga Profesional detreminaron que el ganador de la tabla Anual iba a ser campeón, pese a que el reglamento al inicio del torneo no indicaba absolutamente nada. Eso generó la crítica del Pincha a través de sus redes y un conflicto mediático que terminó con insultos de Pablo Toviggino al presidente albirrojo Juan Sebastián Verón y la obligación de que sus jugadores reciban en forma de “pasillo” a sus colegas por el flamante título. El país futbolero se expresó y a juzgar por los comentarios es unánime el rechazo a la medida de consagrar campeón a un equipo cuando en el reglamento eso no figuraba. Peor aún, se hizo mediante un sistema de “votación” precario y con muchas chicanas y emboscadas.
Estudiantes de La Plata, por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.
Peor aún, dos de sus mejores futbolistas fueron sancionados y no podrán estar presentes esta tarde: Guido Carrillo recibió roja directa por una infracción en la cancha de Tigre y el Tribunal de Disciuplina le dio 4 fechas. Santiago Ascacibar llegó a la quinta amarilla y hoy no podrá jugar. Dos bajas muy sensibles para el equipo de Eduardo Domínguez que encima llega golpeado.
En los papeles las diferencias entre ambos equipos es notoria pero el fútbol es fútbol y a veces con entrega se pueden equiparar esos desniveles. El Pincha tiene que hacer un partid perfecto para llegar con chances. Esta vez en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios habrá alargue y luego definición por penales.
