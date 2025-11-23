La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La plataforma Tinder, una de las más reconocidas, atraviesa una crisis por la caída de usuarios / web

En los últimos años, las aplicaciones de citas pasaron de ser una promesa de conexión instantánea a convertirse en un territorio cada vez más agotador para quienes buscan pareja, encuentros casuales o simplemente conversación. Lo que alguna vez fue presentado como un espacio democrático para conocer gente terminó mutando en un ecosistema saturado, regido por algoritmos opacos, modelos de pago crecientes y dinámicas sociales que no siempre favorecen la interacción genuina. Los usuarios hablan de frustración, desencanto y un cansancio profundo que atraviesa todas las edades, pero que se siente con especial intensidad en ciudades como La Plata, donde el ritmo acelerado y la convivencia con la soledad moderna chocan de frente.

Al mismo tiempo, aparece un fenómeno igualmente llamativo: cada vez cuesta más romper el hielo. Las charlas se inician con fórmulas repetidas, respuestas mínimas o directamente silencio, aun cuando exista match. La inventiva parece desgastarse y ese deterioro emocional se combina con un entorno digital que no incentiva la conexión profunda, sino el deslizamiento constante. Lo que se suponía un espacio para encontrarse termina siendo una plataforma donde escasean tanto la creatividad como la predisposición afectiva.

En paralelo, surge otro interrogante de fondo: ¿quién tiene la responsabilidad de iniciar? Históricamente fueron los hombres quienes llevaron la carga del primer mensaje, pero nuevas generaciones y transformaciones culturales empiezan a desestabilizar esa lógica. Apps que cambian las reglas, mujeres más decididas a tomar la iniciativa y modelos de vinculación distintos conviven con una realidad persistente: las desigualdades de género siguen marcando la experiencia del cortejo digital.

Este conjunto de tensiones —el hartazgo, la caída del ingenio conversacional y las dinámicas de género— dibuja una radiografía clara de la crisis del amor en tiempos de algoritmos.