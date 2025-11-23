Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Política y Economía

Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades

Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
23 de Noviembre de 2025 | 10:24

Escuchar esta nota

Varios municipios de la provincia de Buenos Aires atraviesan una profunda crisis económica que ya repercute en sus localidades más pequeñas. La caída de ingresos, el déficit fiscal y la disminución de la coparticipación están poniendo en jaque la capacidad de los distritos para sostener servicios clave, pagar sueldos y garantizar obras.

Según datos oficiales y reportes institucionales, al menos seis distritos bonaerenses ya han declarado una emergencia económica, financiera y administrativa. Entre ellos se encuentran Azul, Villa Gesell, Guaminí, 9 de Julio, Tapalqué y General Guido. 

La provincia de Buenos Aires ha reconocido el problema: en su proyecto de Presupuesto para 2026 incluyó una declaración de emergencia económica para los municipios, además de un pedido de endeudamiento por USD 3.035 millones, parte de los cuales irían a reforzar las arcas locales.

Esta caída en los ingresos locales se relaciona con una merma en la coparticipación provincial, un golpe duro para municipios que dependen de esos fondos para su funcionamiento. 

Dificultades para pagar sueldos y aguinaldos

El panorama es preocupante para los empleados municipales: muchos distritos temen no poder afrontar los pagos de diciembre, incluyendo el aguinaldo. 
Además, algunos municipios ya han implementado recortes presupuestarios drásticos. Por ejemplo, en Azul se redujo un 15 % el salario de funcionarios, se suspendieron viáticos y se limitaron compras y contrataciones para intentar compensar el déficit. 

Falta de transparencia y dificultades presupuestarias

Una parte del problema también se asienta en la poca claridad de las cuentas municipales. Según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), casi la mitad de los municipios bonaerenses no publican sus datos presupuestarios completos

Otro relevamiento revela que alrededor del 40 % de los distritos tienen un nivel bajo o nulo en transparencia fiscal, lo que complica que la ciudadanía acceda a la información sobre cómo se manejan los recursos locales. 

Causas estructurales

  • Dependencia de la coparticipación: Muchos municipios dependen mayormente de los fondos transferidos por la Provincia, por lo que cualquier caída en esos recursos impacta directamente en sus finanzas. 

  • Recaudación propia débil: Además de la caída de fondos provinciales, la recaudación local (tasas, impuestos municipales) también sufre por la recesión económica general. 

  • Ajustes operativos: Para afrontar la crisis, algunos municipios han congelado sueldos, reducido actividades y suspendido contrataciones. 

Consecuencias para las localidades

  • Servicios en riesgo: La presión sobre los presupuestos locales puede traducirse en recortes de servicios públicos esenciales (limpieza urbana, mantenimiento vial, salud local), afectando especialmente a las localidades más pequeñas.

  • Desempleo y precariedad: Las restricciones presupuestarias y la reducción de plantilla o contratación pueden aumentar la precariedad laboral en municipios donde los empleos públicos son una fuente significativa de empleo local.

  • Menor inversión en infraestructura: La falta de recursos también limita la posibilidad de realizar obras de infraestructura que son vitales para el desarrollo local (vías, redes, equipamientos).

Reclamos y desafíos para el futuro

Los intendentes y autoridades locales piden mayores recursos y apoyo de la Provincia para evitar que la crisis se profundice. Además, algunos sectores proponen mejorar la transparencia fiscal, para que los ciudadanos puedan seguir de cerca el uso de los recursos y exigir rendición de cuentas.

También se plantea la necesidad de repensar el modelo de financiamiento municipal, reduciendo la dependencia de fondos provinciales y ampliando la base de ingresos propios de los municipios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños

El Pincha llegó a anoche Rosario: ¿hace Pasillo?

Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Últimas noticias de Política y Economía

Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta

Más pizza y menos bife de chorizo

Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Deportes
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
Policiales
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste 
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Espectáculos
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Litto Nebbia: “Mi vida es con y por el arte”
“Stranger Things 5”: el adiós a Hawkins y la batalla final contra Vecna
Información General
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla