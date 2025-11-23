Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades

Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste
Varios municipios de la provincia de Buenos Aires atraviesan una profunda crisis económica que ya repercute en sus localidades más pequeñas. La caída de ingresos, el déficit fiscal y la disminución de la coparticipación están poniendo en jaque la capacidad de los distritos para sostener servicios clave, pagar sueldos y garantizar obras.
Según datos oficiales y reportes institucionales, al menos seis distritos bonaerenses ya han declarado una emergencia económica, financiera y administrativa. Entre ellos se encuentran Azul, Villa Gesell, Guaminí, 9 de Julio, Tapalqué y General Guido.
La provincia de Buenos Aires ha reconocido el problema: en su proyecto de Presupuesto para 2026 incluyó una declaración de emergencia económica para los municipios, además de un pedido de endeudamiento por USD 3.035 millones, parte de los cuales irían a reforzar las arcas locales.
Esta caída en los ingresos locales se relaciona con una merma en la coparticipación provincial, un golpe duro para municipios que dependen de esos fondos para su funcionamiento.
El panorama es preocupante para los empleados municipales: muchos distritos temen no poder afrontar los pagos de diciembre, incluyendo el aguinaldo.
Además, algunos municipios ya han implementado recortes presupuestarios drásticos. Por ejemplo, en Azul se redujo un 15 % el salario de funcionarios, se suspendieron viáticos y se limitaron compras y contrataciones para intentar compensar el déficit.
Una parte del problema también se asienta en la poca claridad de las cuentas municipales. Según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), casi la mitad de los municipios bonaerenses no publican sus datos presupuestarios completos.
Otro relevamiento revela que alrededor del 40 % de los distritos tienen un nivel bajo o nulo en transparencia fiscal, lo que complica que la ciudadanía acceda a la información sobre cómo se manejan los recursos locales.
Dependencia de la coparticipación: Muchos municipios dependen mayormente de los fondos transferidos por la Provincia, por lo que cualquier caída en esos recursos impacta directamente en sus finanzas.
Recaudación propia débil: Además de la caída de fondos provinciales, la recaudación local (tasas, impuestos municipales) también sufre por la recesión económica general.
Ajustes operativos: Para afrontar la crisis, algunos municipios han congelado sueldos, reducido actividades y suspendido contrataciones.
Servicios en riesgo: La presión sobre los presupuestos locales puede traducirse en recortes de servicios públicos esenciales (limpieza urbana, mantenimiento vial, salud local), afectando especialmente a las localidades más pequeñas.
Desempleo y precariedad: Las restricciones presupuestarias y la reducción de plantilla o contratación pueden aumentar la precariedad laboral en municipios donde los empleos públicos son una fuente significativa de empleo local.
Menor inversión en infraestructura: La falta de recursos también limita la posibilidad de realizar obras de infraestructura que son vitales para el desarrollo local (vías, redes, equipamientos).
Los intendentes y autoridades locales piden mayores recursos y apoyo de la Provincia para evitar que la crisis se profundice. Además, algunos sectores proponen mejorar la transparencia fiscal, para que los ciudadanos puedan seguir de cerca el uso de los recursos y exigir rendición de cuentas.
También se plantea la necesidad de repensar el modelo de financiamiento municipal, reduciendo la dependencia de fondos provinciales y ampliando la base de ingresos propios de los municipios.
