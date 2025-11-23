Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Información General

Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia

Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
23 de Noviembre de 2025 | 10:11

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las inundaciones más severas de los últimos años, con un impacto territorial, productivo y social de enorme magnitud. Informes técnicos oficiales y de entidades agropecuarias advierten que la situación en la cuenca del río Salado y zonas rurales del centro y noroeste bonaerense es crítica, con campos bajo agua, caminos intransitables y miles de productores afectados.

Más de 5,8 millones de hectáreas comprometidas

Según relevamientos satelitales y reportes de organismos especializados, alrededor de 5,8 millones de hectáreas presentan afectación directa o indirecta:

  • 2 millones de hectáreas estarían inundadas o con presencia evidente de agua.

  • 3,8 millones de hectáreas presentan exceso hídrico en el suelo, lo que impide cualquier tipo de labor agrícola.

Estas mediciones coinciden con los análisis de instituciones que monitorean el sistema hídrico provincial y nacional, que alertan que la recarga del suelo supera ampliamente los niveles históricos en numerosos partidos.

Pérdidas superiores a los US$ 2.000 millones

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) confirmó que las pérdidas económicas ya superan los US$ 2.000 millones, considerando daños en cultivos, demoras en la siembra y la imposibilidad de usar maquinaria por el estado de los caminos rurales.
La ventana de siembra para cultivos clave —como maíz y soja— quedó comprometida en amplias zonas, afectando la proyección de la próxima campaña agrícola.

Impacto social y problemas estructurales

Las inundaciones históricamente golpean a los partidos atravesados por la cuenca del río Salado, una de las más extensas del país. En episodios previos, miles de personas debieron ser evacuadas, rutas quedaron interrumpidas y localidades enteras registraron anegamientos severos.
Los especialistas advierten que el fenómeno de este año vuelve a exponer la demora en la ejecución de obras hidráulicas estructurales, especialmente las contempladas en el Plan Maestro del Salado, consideradas fundamentales para regular los excedentes hídricos y reducir el riesgo de inundaciones.

Entidades vinculadas al agro y organismos técnicos insisten en que la falta de finalización de estas obras —particularmente en tramos clave del sistema de canalización— profundiza el impacto en ciclos de lluvias intensas, provocando daños que luego demandan años de recuperación productiva.

Una emergencia que vuelve a poner presión sobre el Estado

La situación genera preocupación tanto en el sector rural como en organismos públicos encargados de la gestión hídrica. La caída de la actividad productiva afecta también la recaudación y el movimiento económico regional, mientras se multiplican los reclamos para acelerar infraestructura hidráulica, mejorar el mantenimiento de canales y reforzar los sistemas de alerta temprana.

Aunque las autoridades provinciales monitorean la evolución y articulan con comités de emergencia locales, la magnitud del fenómeno reabre el debate sobre la necesidad de invertir de manera sostenida en obras de drenaje y control hídrico para reducir la vulnerabilidad estructural de vastas regiones de la provincia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

El Pincha llegó a anoche Rosario: ¿hace Pasillo?

Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños

Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Últimas noticias de Información General

Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final

Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Policiales
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra
Deportes
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 17°
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
La Ciudad
Polémica en Arturo Seguí por una fiesta estudiantil: micros, alcohol y quejas de vecinos durante toda la madrugada
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Las donaciones a la Fundación superaron los $100 millones
Espectáculos
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Litto Nebbia: “Mi vida es con y por el arte”
“Stranger Things 5”: el adiós a Hawkins y la batalla final contra Vecna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla