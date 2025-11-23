Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 17°

El piloto neerlandés logró su sexta victoria en la temporada. Dominó la carrera de punta a punta tras aventajar a Lando Norris en la primera curva. El piloto de McLaren terminó en el segundo puesto (perdió mucho rendimiento en el final de la prueba), pero, junto con Oscar Piastri, terminó siendo descalificado por la FIA.

La exclusión de los McLaren provocó una reconfiguración de los resultados en Las Vegas. George Russell ascendió al segundo puesto, logrando así su mejor resultado de la temporada, y Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio en la Fórmula 1. Charles Leclerc terminó cuarto, Carlos Sainz subió a la quinta posición, e Isack Hadjar (6°), Nico Hulkenberg (7°)y Lewis Hamilton (8°) también escalaron posiciones. Esteban Ocon (9°) y Oliver Bearman (10°) ingresaron en el top diez, tras haber finalizado originalmente fuera de los puntos.

La decisión de los comisarios fue tajante: ambos McLaren quedaron excluidos de la clasificación de la carrera, lo que supuso la pérdida de los 18 puntos que Norris había obtenido por su segundo puesto y de los 12 que Piastri sumó al finalizar cuarto. Esta sanción, idéntica para ambos pilotos pero emitida en documentos separados, se aplicó tras escuchar a los directores del equipo y a los responsables técnicos de la FIA.

El impacto en la clasificación del campeonato fue inmediato. Tras la descalificación, Verstappen iguala a Piastri en la segunda posición del Mundial de Pilotos con 366 puntos, mientras que Norris se mantiene líder con 390, apenas 24 unidades de ventaja y con 58 puntos aún en juego en las dos últimas pruebas: el Gran Premio de Qatar y el de Abu Dhabi. El australiano Piastri conserva la segunda plaza por contar con una victoria más que Verstappen (siete frente a seis).

Por su parte, Franco Colapinto sufrió durante toda la prueba por un problema en su Alpine después que su ex compañero de Williams Alex Albon lo tocó tras una caótica largada. El argentino padeció por la falta de ritmo y terminó en el último lugar entre los pilotos (17°) que terminaron en pista (abandonaron Stroll, Bortoleto y el tailandés). Pierre Gasly perdió cinco puestos y finalizó en el 15° lugar.

La próxima semana, la acción se mudará a Medio Oriente para el Gran Premio de Qatar (28 al 30 de noviembre). Norris se acerca a su primer título de pilotos en la F1.