Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste
La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una fiesta de promoción secundaria realizada durante la madrugada de este domingo generó un fuerte malestar entre vecinos de Arturo Seguí, quienes denunciaron descontrol, ruidos molestos y consumo de alcohol por parte de menores en plena zona residencial. El evento tuvo lugar en un predio utilizado habitualmente como club de fútbol infantil, un espacio abierto y sin infraestructura para actividades nocturnas de gran convocatoria.
Según contaron los residentes en exclusiva a EL DIA, al lugar llegaron micros escolares repletos de estudiantes, pertenecientes a dos instituciones educativas de la zona, lo que provocó un movimiento inusual en las calles internas del barrio. Los testimonios aseguran que los jóvenes ingresaban “alcoholizados y gritando”, mientras la música sonaba a un volumen “nivel Creamfields”, lo que hizo imposible el descanso de las familias.
Una vecina expresó su indignación: “El municipio autorizó una fiesta de promoción de un secundario en nuestro barrio, sin tener previsto que es zona residencial. Están entrando al barrio alcoholizados y gritando. La fiesta fue habilitada al aire libre, en un club infantil, donde hay menores consumiendo alcohol”.
Otro vecino del sector señaló que los colegios involucrados serían Estrada y Centenario, y remarcó la preocupación por la falta de controles: “Llegaban micros escolares con los chicos, en un club infantil que es solo un terreno sin estructura, todo al aire libre. La habilitación dice que se prohíbe la venta y consumo de alcohol, pero eso claramente no se cumplió”.
Desde el ámbito municipal, trascendió que existió una autorización oficial para la realización del evento, aunque la misma incluía restricciones específicas, entre ellas la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Los vecinos insisten en que esas condiciones no fueron respetadas y reclaman explicaciones y medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
El episodio reavivó el debate sobre los controles, el uso de predios destinados a actividades infantiles y la necesidad de establecer criterios claros para autorizar eventos masivos en sectores residenciales.
VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO DURANTE TODA LA NOCHE EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí