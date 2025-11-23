Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
23 de Noviembre de 2025 | 08:54

Escuchar esta nota

Una fiesta de promoción secundaria realizada durante la madrugada de este domingo generó un fuerte malestar entre vecinos de Arturo Seguí, quienes denunciaron descontrol, ruidos molestos y consumo de alcohol por parte de menores en plena zona residencial. El evento tuvo lugar en un predio utilizado habitualmente como club de fútbol infantil, un espacio abierto y sin infraestructura para actividades nocturnas de gran convocatoria.

Según contaron los residentes en exclusiva a EL DIA, al lugar llegaron micros escolares repletos de estudiantes, pertenecientes a dos instituciones educativas de la zona, lo que provocó un movimiento inusual en las calles internas del barrio. Los testimonios aseguran que los jóvenes ingresaban “alcoholizados y gritando”, mientras la música sonaba a un volumen “nivel Creamfields”, lo que hizo imposible el descanso de las familias.

Una vecina expresó su indignación: El municipio autorizó una fiesta de promoción de un secundario en nuestro barrio, sin tener previsto que es zona residencial. Están entrando al barrio alcoholizados y gritando. La fiesta fue habilitada al aire libre, en un club infantil, donde hay menores consumiendo alcohol”.

Otro vecino del sector señaló que los colegios involucrados serían Estrada y Centenario, y remarcó la preocupación por la falta de controles: “Llegaban micros escolares con los chicos, en un club infantil que es solo un terreno sin estructura, todo al aire libre. La habilitación dice que se prohíbe la venta y consumo de alcohol, pero eso claramente no se cumplió”.

Desde el ámbito municipal, trascendió que existió una autorización oficial para la realización del evento, aunque la misma incluía restricciones específicas, entre ellas la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Los vecinos insisten en que esas condiciones no fueron respetadas y reclaman explicaciones y medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

El episodio reavivó el debate sobre los controles, el uso de predios destinados a actividades infantiles y la necesidad de establecer criterios claros para autorizar eventos masivos en sectores residenciales.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO DURANTE TODA LA NOCHE EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA

 

