El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”

La panelista se quebró en lo de Mirtha Legrand al hablar de la fábrica de su pareja. Habló de un milagro por no haber heridos y del drama de 120 familias.

El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
23 de Noviembre de 2025 | 08:08

Escuchar esta nota

La modelo y panelista Alejandra Maglietti se quebró en el programa La Noche de Mirtha al relatar el drama que vivió su pareja tras la explosión ocurrida en Ezeiza el pasado 14 de noviembre, la cual afectó seriamente la fábrica de su novio.

Según se supo, Maglietti confirmó que su pareja, de quien no reveló su identidad, es dueño de la planta siniestrada. La mediática se mostró con lágrimas en los ojos al recordar el momento: "Tengo un mensaje de él que no puedo volver a escuchar porque me destruye. ‘Se quema la fábrica, se quema la fábrica’, me dice".

La panelista destacó que solo un "milagro" evitó una tragedia: "No hubo ningún herido. Por suerte él no estaba en la fábrica, se había ido hacía poco". Aunque una parte importante de la planta quedó en pie, la reconstrucción es inminente.

El mayor foco de angustia, según Maglietti, está en la responsabilidad social: "Hay 120 familias que dependen de la fábrica. Ahora está haciendo frente a los sueldos, a poder pagar los aguinaldos, poder ayudar a todos", concluyó, reconociendo el esfuerzo de su pareja en medio de la catástrofe.uhLXwg

Actualmente, los dueños de la planta esperan que terminen las pericias judiciales para poder ingresar e iniciar la reconstrucción total.

