La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Polémica en Arturo Seguí por una fiesta estudiantil: micros, alcohol y quejas de vecinos durante toda la madrugada
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La panelista se quebró en lo de Mirtha Legrand al hablar de la fábrica de su pareja. Habló de un milagro por no haber heridos y del drama de 120 familias.
Escuchar esta nota
La modelo y panelista Alejandra Maglietti se quebró en el programa La Noche de Mirtha al relatar el drama que vivió su pareja tras la explosión ocurrida en Ezeiza el pasado 14 de noviembre, la cual afectó seriamente la fábrica de su novio.
Según se supo, Maglietti confirmó que su pareja, de quien no reveló su identidad, es dueño de la planta siniestrada. La mediática se mostró con lágrimas en los ojos al recordar el momento: "Tengo un mensaje de él que no puedo volver a escuchar porque me destruye. ‘Se quema la fábrica, se quema la fábrica’, me dice".
La panelista destacó que solo un "milagro" evitó una tragedia: "No hubo ningún herido. Por suerte él no estaba en la fábrica, se había ido hacía poco". Aunque una parte importante de la planta quedó en pie, la reconstrucción es inminente.
El mayor foco de angustia, según Maglietti, está en la responsabilidad social: "Hay 120 familias que dependen de la fábrica. Ahora está haciendo frente a los sueldos, a poder pagar los aguinaldos, poder ayudar a todos", concluyó, reconociendo el esfuerzo de su pareja en medio de la catástrofe.uhLXwg
Actualmente, los dueños de la planta esperan que terminen las pericias judiciales para poder ingresar e iniciar la reconstrucción total.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí