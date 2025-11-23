Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste 

Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste 

Cortesía: Sin Límites

23 de Noviembre de 2025 | 10:13

Escuchar esta nota

Una trágica secuencia vial se registró este domingo por la mañana en la localidad de San Carlos, en la zona oeste de La Plata, donde un motociclista murió luego de un violento choque contra un poste ubicado sobre la avenida 44, a la altura de la calle 153.

De acuerdo con las primeras fuentes policiales que accedió EL DIA, tres personas viajaban en una misma moto cuando, por motivos que se investigan, perdieron el control del rodado e impactaron de lleno contra la estructura metálica situada sobre la vereda. Como consecuencia del fuerte golpe, uno de los ocupantes falleció en el acto.

Tras el impacto, uno de los acompañantes escapó de la escena a bordo de la propia moto, mientras que el tercer ocupante permaneció en el lugar y fue identificado por los efectivos que llegaron minutos después. La víctima fatal aún no había sido identificada al cierre de esta edición, ya que no llevaba documentación consigo.

En la zona trabajaron peritos de la Policía Bonaerense, personal de Guarda Urbana y la unidad morguera, que recogió el cuerpo luego de que se realizaran las tareas de rigor. El tránsito se mantuvo totalmente cortado durante varias horas en ambos sentidos de la avenida 44 entre 152 y 153, mientras los especialistas tomaban mediciones y registraban huellas del accidente.

En las imágenes del lugar se observa la presencia de móviles policiales, un importante despliegue de uniformados y el trabajo del personal de Criminalística sobre el asfalto, donde quedaron marcas y rastros del impacto.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que intenta determinar la mecánica exacta del choque, identificar a la persona que escapó y establecer si los ocupantes llevaban casco y en qué condiciones circulaban.

Mientras tanto, vecinos de la zona aseguraron que en ese tramo de la avenida 44 “son frecuentes las maniobras peligrosas y el exceso de velocidad”, aunque el hecho aún no cuenta con confirmación oficial sobre estas circunstancias.

