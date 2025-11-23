Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un poste
La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Polémica en Arturo Seguí por una fiesta estudiantil: micros, alcohol y quejas de vecinos durante toda la madrugada
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La modelo y vedette se mostró incómoda ante los elogios y el interrogatorio sobre su ex, Javier Naselli. “No quiero saber nada de ese tema”, sentenció
Escuchar esta nota
La visita de Victoria Xipolitakis a la mesa de "La Noche de Mirtha" estuvo marcada por la incomodidad, con dos momentos de tensión que obligaron a la conductora Mirtha Legrand a frenar sus preguntas y a disculparse ante la reacción defensiva de la mediática.
Según se pudo ver el primer cortocircuito se dio cuando la "Chiqui" intentó elogiar el físico de la invitada: "Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía", comentó. Lejos de aceptarlo, Xipolitakis reaccionó con nerviosismo: "¿Estuve muy mal, decís?", obligando a Mirtha a aclarar que era un "halago".
La tensión escaló minutos después, cuando la conductora indagó sobre el ex marido, Javier Naselli, y la situación económica de su hijo Salvador. Ante la pregunta, Xipolitakis se plantó y frenó el interrogatorio: "Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije es: 'yo voy a lo de Mirtha, pero no quiero saber nada de ese tema'", sentenció la vedette.
Aunque Mirtha intentó cerrar el tema rápidamente, Xipolitakis dejó entrever la conflictividad del vínculo: "No tengo nada bueno para decir. Todo se incumple". La modelo concluyó que su decisión de no dar detalles es para "preservar" a su hijo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí