Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora

La visita de Victoria Xipolitakis a la mesa de "La Noche de Mirtha" estuvo marcada por la incomodidad, con dos momentos de tensión que obligaron a la conductora Mirtha Legrand a frenar sus preguntas y a disculparse ante la reacción defensiva de la mediática.

Según se pudo ver el primer cortocircuito se dio cuando la "Chiqui" intentó elogiar el físico de la invitada: "Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía", comentó. Lejos de aceptarlo, Xipolitakis reaccionó con nerviosismo: "¿Estuve muy mal, decís?", obligando a Mirtha a aclarar que era un "halago".

La tensión escaló minutos después, cuando la conductora indagó sobre el ex marido, Javier Naselli, y la situación económica de su hijo Salvador. Ante la pregunta, Xipolitakis se plantó y frenó el interrogatorio: "Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije es: 'yo voy a lo de Mirtha, pero no quiero saber nada de ese tema'", sentenció la vedette.

Aunque Mirtha intentó cerrar el tema rápidamente, Xipolitakis dejó entrever la conflictividad del vínculo: "No tengo nada bueno para decir. Todo se incumple". La modelo concluyó que su decisión de no dar detalles es para "preservar" a su hijo.