La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026

  

La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
23 de Noviembre de 2025 | 11:00

Tras el éxito alcanzado en su primera edición, la Municipalidad de La Plata confirmó que el año próximo se realizará la Segunda Semana de la Música, un evento que ya comienza a perfilarse como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad.

Según informaron desde el área cultural comunal, la nueva edición se llevará a cabo entre el sábado 14 y el sábado 21 de noviembre, en coincidencia con el 144° aniversario de La Plata y en adhesión al Día Internacional de la Música, celebrado en homenaje a Santa Cecilia, patrona universal de la música y los músicos.

Un evento que llegó para quedarse

La primera edición, realizada este año, tuvo una gran participación de artistas locales, escuelas de música, orquestas, bandas independientes y agrupaciones corales. De acuerdo con cifras oficiales, la convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales, lo que impulsó a la Municipalidad a consolidar la propuesta como un evento cultural permanente.

Lo que se espera para la nueva edición

Si bien la grilla completa se dará a conocer más adelante, las autoridades anticiparon que el evento repetirá su dinámica de múltiples escenarios en distintos puntos de la ciudad, con actividades gratuitas para toda la comunidad.

Se prevé la realización de: conciertos al aire libre, clínicas y talleres para músicos, presentaciones sinfónicas, muestras educativas, propuestas itinerantes en barrios y centros culturales.

Un aporte al entramado cultural local

La Semana de la Música forma parte del eje de políticas culturales que busca fortalecer la identidad artística platense, promover nuevos talentos y acercar la producción musical a vecinos y vecinas.

Desde la organización destacaron que la edición 2026 “consolida una celebración que en su debut demostró el enorme potencial creativo de la ciudad”.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

