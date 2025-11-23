Tragedia en La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar contra un poste en la avenida 44?
Tragedia en La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar contra un poste en la avenida 44?
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Colapinto cuestionó el rendimiento y la táctica tras una carrera compleja
La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras el éxito alcanzado en su primera edición, la Municipalidad de La Plata confirmó que el año próximo se realizará la Segunda Semana de la Música, un evento que ya comienza a perfilarse como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad.
Según informaron desde el área cultural comunal, la nueva edición se llevará a cabo entre el sábado 14 y el sábado 21 de noviembre, en coincidencia con el 144° aniversario de La Plata y en adhesión al Día Internacional de la Música, celebrado en homenaje a Santa Cecilia, patrona universal de la música y los músicos.
La primera edición, realizada este año, tuvo una gran participación de artistas locales, escuelas de música, orquestas, bandas independientes y agrupaciones corales. De acuerdo con cifras oficiales, la convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales, lo que impulsó a la Municipalidad a consolidar la propuesta como un evento cultural permanente.
Si bien la grilla completa se dará a conocer más adelante, las autoridades anticiparon que el evento repetirá su dinámica de múltiples escenarios en distintos puntos de la ciudad, con actividades gratuitas para toda la comunidad.
Se prevé la realización de: conciertos al aire libre, clínicas y talleres para músicos, presentaciones sinfónicas, muestras educativas, propuestas itinerantes en barrios y centros culturales.
La Semana de la Música forma parte del eje de políticas culturales que busca fortalecer la identidad artística platense, promover nuevos talentos y acercar la producción musical a vecinos y vecinas.
Desde la organización destacaron que la edición 2026 “consolida una celebración que en su debut demostró el enorme potencial creativo de la ciudad”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí