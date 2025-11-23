La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Escuchar esta nota
Una violenta colisión entre dos autos dejó como saldo a una mujer herida este domingo por la mañana en la intersección de avenida 38 y 120, en el barrio Hipódromo de La Plata. El siniestro involucró a un Fiat y un Peugeot, que terminaron arriba del boulevard tras el choque.
Según indicaron testigos en el lugar en exclusiva a EL DIA, el vehículo marca Fiat modelo Cronos circulaba por avenida 38 y habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó el impacto contra el Peugeot, donde viajaba la mujer que resultó lesionada. La conductora sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó dentro del vehículo, a la espera de la asistencia médica.
En tanto, minutos después arribó personal del SAME, que la atendió en el lugar y evaluó su traslado a un centro de salud. También intervino la Policía, que realizó las primeras actuaciones y ordenó el tránsito en la zona, donde quedaron esparcidos restos de ambos vehículos.
Por último, el choque generó conmoción entre los vecinos del sector, que se acercaron para colaborar y alertar a los servicios de emergencia. Las causas del siniestro serán establecidas en las próximas horas, en base a peritajes y el análisis de las cámaras de seguridad del cruce.
