Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo

Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
23 de Noviembre de 2025 | 07:48

Escuchar esta nota

Una violenta colisión entre dos autos dejó como saldo a una mujer herida este domingo por la mañana en la intersección de avenida 38 y 120, en el barrio Hipódromo de La Plata. El siniestro involucró a un Fiat y un Peugeot, que terminaron arriba del boulevard tras el choque.

Según indicaron testigos en el lugar en exclusiva a EL DIA, el vehículo marca Fiat modelo Cronos circulaba por avenida 38 y habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó el impacto contra el Peugeot, donde viajaba la mujer que resultó lesionada. La conductora sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó dentro del vehículo, a la espera de la asistencia médica.

En tanto, minutos después arribó personal del SAME, que la atendió en el lugar y evaluó su traslado a un centro de salud. También intervino la Policía, que realizó las primeras actuaciones y ordenó el tránsito en la zona, donde quedaron esparcidos restos de ambos vehículos.

Por último, el choque generó conmoción entre los vecinos del sector, que se acercaron para colaborar y alertar a los servicios de emergencia. Las causas del siniestro serán establecidas en las próximas horas, en base a peritajes y el análisis de las cámaras de seguridad del cruce.

Multimedia

