Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
23 de Noviembre de 2025 | 07:34

Escuchar esta nota

La Plata continua con una jornada ideal para actividades al aire libre durante el fin de semana largo en todo el país. Este domingo se espera cielo algo nublado, con ambientes que irán de fresco a templado y vientos leves del este. La temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 23°C de máxima, configurando un día mayormente agradable y con buen tiempo predominante.

Para el arranque de la semana, el lunes mantendrá condiciones similares: cielo algo nublado, marcas térmicas entre 14°C y 25°C, y vientos suaves del norte, lo que aportará un leve aumento en la sensación térmica hacia la tarde.

El ascenso más marcado llegará el martes. Bajo un cielo también algo nublado y con la persistencia de los vientos del norte, la ciudad registrará una mínima de 16°C y una máxima que trepará hasta los 28°C, anticipando un ambiente más cálido y veraniego.

Con este panorama, la región vivirá un inicio de semana estable, sin lluvias y con temperaturas en aumento, ideal para planificar actividades al aire libre y el regreso a la rutina sin sobresaltos.

