La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV

Como todos los fines de semana largo, la Ciudad quedó vacía y con pocos planes a la vista. Sin embargo, la agenda deportiva tiene la solución, y, a pesar de que nos trae pocos eventos, no importa la cantidad sino la calidad.

Con dos partidos claves, la Liga Profesional de Fútbol paraliza la mitad de los corazones platenses a las 17:30, cuando Rosario Central reciba a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. Ante un "caldedado" clima de versiones desencontradas entre autoridades de la AFA y algunos referentes de clubes, el Pincha se juega "algo más" que el pase a la siguiente ronda.

Por su parte, Los Pumas juegan un partido de alto contenido histórico a las 12:30 al enfrentarse con Inglaterra.

LIGA PROFESIONAL – OCTAVOS DE FINAL

17:30: Rosario Central vs Estudiantes │ ESPN PREMIUM

20:00: Boca vs Talleres │ TNT SPORTS

AMISTOSO INTERNACIONAL DE RUGBY

12:30: Inglaterra vs Argentina │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

