A 11 mil kilómetros de distancia: una familia platense y el festejo del título de Estudiantes desde Francia

La madrugada francesa tuvo acento argento y rojo y blanco. Mientras en Argentina Estudiantes levantaba el Trofeo de Campeones 2025 tras vencer a Platense, en el pequeño pueblo de Nieul, en la región de Lemosín (Francia), una familia platense vivía el partido como si estuviera en la tribuna. No hubo televisión ni pantallas gigantes: hubo radio en una camioneta, gritos de gol y una certeza que atraviesa fronteras: para la pasión por Estudiantes no hay distancia posible.

La familia Ropaldo, radicada en Francia desde 1997, siguió el encuentro a través de La Redonda. “Desde las 22 hs de Francia pudimos escucharlo por radio, casi igual que el sábado pasado. Menos mal que ando bien del corazón porque fue para el infarto”, cuenta Jorge Daniel Ropaldo, el papá de la familia, todavía emocionado. En plena madrugada europea, los goles se gritaron “a lo argentino”, despertando la curiosidad y la tolerancia de los vecinos que “por suerte no llamaron a la policía”.

La celebración no terminó con el pitazo final. A las tres de la mañana hubo bocinazos contenidos a la salida del pueblo y, ya de día, la familia salió a recorrer Nieul con las camisetas de Estudiantes. “Dos sábados seguidos los franceses deben pensar que entre el sábado y el domingo pasan cosas muy raras para una familia normal”, bromea Jorge, que comparte esta pasión con sus hijos Alba, Daniela, Yanina y Kevin.

Nieul es una pequeña comuna cercana a Limoges, tranquila y distante del ruido del fútbol argentino. Sin embargo, durante esas horas se transformó en una extensión simbólica de La Plata. “Orgullosos de ser platenses y del Pincha”, resume Jorge, agradecido por el esfuerzo del equipo y por el vínculo que se mantiene intacto pese a los años y los kilómetros.

La historia de los Ropaldo confirma que el amor por Estudiantes no entiende de husos horarios ni geografías. Desde Francia, con una radio como puente y el corazón anclado en 1 y 57, celebraron como tantos hinchas alrededor del mundo: demostrando que ser del Pincha es una identidad que viaja con uno, viva donde viva.