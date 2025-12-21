Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas

Durante la emisión del programa "La noche de Mirtha", la actriz Leticia Brédice brindó un testimonio sincero sobre los trastornos de imagen y los riesgos de salud que enfrentó para encajar en los cánones de la industria. Brédice relató que, al comenzar su carrera, recibió mensajes directos sobre su peso, lo que detonó una etapa de inseguridad profunda.

Durante la cena, la actriz llegó a confesar que a consumió anfetaminas tras consultarlo con una prima médica, buscando una delgadez extrema para ser aceptada en su profesión.

El impacto de las sustancias y el quiebre

Brédice, no solo contó su historia desde lo más profundo, sino también detalló las secuelas que dejaron estos estimulantes del sistema nervioso central en su organismo y su bienestar emocional.

Entre las más importantes destacó el "daño sistémico" que le provocaron, afirmando que las sustancias lastimaron su salud emocional, su sistema nervioso y afectaron su capacidad de concentración. Además, esto le produjo "complejos físicos" y recordó que durante años intentó ocultar su cuerpo, incluso bañándose con remera o intentando disimular el crecimiento de su pecho.

En este complejo contexto, según comentó, el punto de conciencia llegó cuando se enteró de la muerte de una mujer por consumir los fármacos, y ante el retiro de la sustancia del mercado, decidió dejar de tomar anfetaminas.

Finalmente, la actriz reflexionó sobre la importancia de la paz mental por encima de los requisitos estéticos, comprendiendo que el cuerpo es algo "pasajero y perecedero".