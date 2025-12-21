Conmoción en un barrio de La Plata: investigan la muerte de un hombre en la vía pública

La Justicia y la Policía investigan las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre, de 49 años, ocurrida en los últimos días en La Plata. Tras una serie de alertas emitidas por vecinos al 911, los agentes intentaron asistir a la víctima que sufría un estado de alteración.

A pesar de la asistencia del personal de emergencia y de la Policía, la víctima que residía en los alrededores de 142 entre 47 y 49, del barrio La Unión, sufrió una descompensación y perdió la vida. En base a las primeras informaciones, algunas versiones indicarían que el sujeto se encontraba fuera de sí y presentaba un comportamiento similar al de un tipo de brote.

Tristemente, el personal de emergencias constató el deceso del hombre y por el momento no se difundieron detalles sobre las causas del fallecimiento, aunque la causa quedó bajo investigación judicial para determinar las causas y la posible intervención de terceros en el deceso.

La investigación está a cargo de la UFI Nº2 del Departamento Judicial de La Plata, que ordenó una serie de medidas, como el análisis del cuerpo por parte de la Policía Científica y la realización de pericias en el lugar, para reconstruir los hechos que llevaron a la muerte del hombre.