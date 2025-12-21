Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad

El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados

El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados

Fotos: Roberto Acosta.

21 de Diciembre de 2025 | 08:45

Escuchar esta nota

La Plata amanece cada día con una fisonomía que dista mucho de su histórica planificación. En las principales arterias del casco urbano, la acumulación de residuos se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, transformando las veredas en obstáculos para los peatones. Las imágenes son elocuentes: grandes contenedores negros se ven superados por cajas de cartón de gran tamaño y bolsas de consorcio que ya no caben en su interior, obligando a los vecinos a depositar sus desechos directamente sobre la acera, atrayendo plagas y generando olores nauseabundos en pleno diciembre.

El déficit no solo se nota en la recolección domiciliaria, sino también en el mobiliario urbano. Los cestos metálicos destinados a pequeños residuos peatonales lucen saturados, con botellas de vidrio y envoltorios que sobresalen de sus tapas, evidenciando una falta de frecuencia en el vaciado por parte de las cuadrillas municipales. "Es imposible caminar sin esquivar basura. Los cestos están siempre al límite y, cuando sopla un poco de viento, todo ese plástico termina en las alcantarillas, que ya de por sí están tapadas", comenta indignada Alicia, vecina de la zona de Plaza Rocha.

La situación se agrava en las calles con adoquines, donde la suciedad parece incrustarse entre las piedras. Restos de envoltorios, plásticos y desechos de todo tipo se acumulan contra el cordón, dando una sensación de desidia total. Para los comerciantes del centro, la imagen es devastadora para las ventas. "Uno barre su vereda tres veces al día, pero el problema es estructural. Si el contenedor de la esquina está lleno desde hace dos días, la gente empieza a apilar bolsas afuera y el perro de la cuadra hace el resto", explica Ricardo, dueño de un local en la zona de calle 8.

A los residuos convencionales se suma la presencia de restos de poda y "mugre crónica": esa mezcla de tierra, hojas secas y microplásticos que se amontona en los bulevares y canteros. En varias esquinas del centro, se pueden observar montículos de este material que obstruyen el libre escurrimiento del agua. Las fotos de los vecinos muestran incluso cajas de televisores y electrodomésticos descartadas sin ningún tipo de tratamiento especial, ocupando un espacio vital en la vía pública y desbordando la capacidad de los dispositivos de higiene urbana.

Desde los barrios aledaños al centro, el reclamo es unánime: se necesita un refuerzo urgente en la frecuencia de recolección y una limpieza profunda de los cestos públicos. La combinación de las altas temperaturas y la basura acumulada genera un foco de infección que preocupa a las familias. "Pagamos tasas que aumentan todo el tiempo, pero caminás dos cuadras y parece que estás en un basural a cielo abierto. No es solo un tema estético, es salud pública", sentencia un joven que transita diariamente hacia la zona de las facultades.

Mientras la ciudad transita las vísperas de las fiestas, la acumulación de cartones y embalajes promete intensificarse. Sin un plan de contingencia claro por parte de las autoridades municipales y una mayor conciencia ciudadana sobre el horario de sacar los residuos, las postales de La Plata seguirán siendo las de una capital provincial que pierde su brillo bajo toneladas de basura mal gestionada.

