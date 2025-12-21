Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?

La salud de Christian Petersen sigue siendo el tema central de preocupación de los últimos días. A más de una semana de su internación en el sur del país, el reconocido chef continúa bajo cuidados intensivos en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una grave falla multiorgánica mientras realizaba una excursión al volcán Lanín.

Desde el inicio del cuadro clínico, el entorno familiar del cocinero optó por el hermetismo y solicitó respeto por su intimidad. De hecho, la hospitalización del cocinero había surgido el pasado 12 de diciembre, sin embargo, la noticia se dio a conocer casi una semana después, el jueves 18, en donde medios locales reportaron la situación que luego explotó a la prensa a nivel nacional.

Tras las primeras versiones y algunas informaciones que reportaban el supuesto consumo de anfetaminas que derivaron en un “brote”, el Ministerio de Salud de Neuquén y las autoridades del centro médico donde fue ingresado Petersen emitieron un comunicado, en donde detallaron que el chef ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva tras ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Allí fue estabilizado inicialmente luego de presentar una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo, que derivó en un cuadro más complejo.

“Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, indicaron de manera oficial en el texto divulgado. Pese a que su estado sigue siendo crítico, se supo, además, que se le había retirado el respirador artificial, un síntoma de avance dada su condición.

¿Qué es la falla multiorgánica?

El episodio que desencadenó la internación del chef ocurrió cuando realizaba una expedición de ascenso al volcán Lanín. Antes de comenzar la travesía, el guía advirtió que Petersen no estaba en condiciones físicas adecuadas para continuar y activó el protocolo de emergencia.

Fue en esas circunstancias en donde se le detectó una falla multiorgánica, también conocida como síndrome de disfunción multiorgánica. Se trata de una condición crítica en la que dos o más órganos vitales dejan de funcionar correctamente y requiere tratamiento intensivo constante, con soporte para órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el hígado, además de la atención de la causa que originó el cuadro.

“A medida que se comprometen más órganos, la posibilidad de supervivencia va disminuyendo”, explicó el médico Guillermo Capuya en “La mañana con Moria”. “Es un cuadro gravísimo”, agregó el especialista sobre la situación que atraviesa el cocinero.

Mientras tanto, la familia de Petersen se mantiene como principal sostén. Su esposa, Sofía Zelaschi, lo acompaña de manera permanente, al igual que otros familiares cercanos. La pareja se había casado en abril de este año, luego de siete años de relación.

En los días previos a la internación, el chef había compartido imágenes desde la Patagonia y un mensaje cargado de amor para su esposa en sus redes sociales. En el plano laboral, también había expresado su intención de bajar el ritmo de trabajo y priorizar el equilibrio. Hasta el momento, Christian Petersen sigue internado en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria y a la espera de una evolución favorable.

