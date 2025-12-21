Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Espectáculos |Ayer por la noche en el Hipódromo

WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical

Ante miles de personas, el artista fue el encargado de la "última luna". Un show intenso y multitudinario que reafirmó el crecimiento del ciclo y a la Ciudad como escenario de grandes recitales

WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
21 de Diciembre de 2025 | 09:40

Escuchar esta nota

El cierre de Noches Capitales 2025 no tuvo clima de despedida, sino de confirmación. En una ciudad con identidad musical propia y una escena cultural en constante movimiento, WOS fue el encargado de ponerle el broche final a un ciclo que terminó de ratificar algo que ya venía sucediendo: La Plata es escenario de shows multitudinarios, de escala nacional y con fuerte peso simbólico.

Luego de agotar cuatro funciones en el Estadio Obras, el artista llegó a la capital bonaerense para concentrar toda esa potencia en una sola noche. Miles de personas formaron parte de un show que no solo finalizó el ciclo, sino que lo elevó. No hubo nostalgia ni gestos finales, sino intensidad, presente y una conexión permanente entre el escenario y el público.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?

La noche en el Hipódromo se vivió como un pulso compartido. Cuerpo, palabra y sonido avanzaron en la misma dirección, sin barreras entre el artista y la gente. WOS volvió a mostrarse como una voz representativa de su tiempo, capaz de expresar el clima de época y, al mismo tiempo, dialogar con el territorio. La Plata no fue una parada más en la gira: fue parte activa de esa construcción colectiva.

El cierre de Noches Capitales tuvo también algo de ritual urbano. Canciones que funcionaron como descargas físicas, momentos de escucha atenta y coros masivos transformaron el predio en una experiencia común. La respuesta del público y el acompañamiento de la escena local consolidan a la ciudad como una plaza clave dentro del circuito nacional.

Lo que dejó esta edición 2025 es una certeza: La Plata ya no es solo una ciudad con tradición musical, sino también un destino para grandes shows. Cada vez más público llega desde distintos puntos para ser parte de estas noches, entendiendo que aquí también se juegan momentos centrales de la música argentina actual.

De cara al próximo año, Noches Capitales anticipa una programación del mismo nivel, con más fechas y nuevas propuestas. Un ciclo que llegó para quedarse y que reafirma a La Plata como uno de los venues más importantes del país, capaz de albergar eventos multitudinarios sin perder identidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Uno por uno

Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Las tres nueva finales que se le vienen

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?

La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán

Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
Policiales
VIDEO. Dos choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas
Información General
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate
Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
La Ciudad
FOTOS | El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Deportes
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla