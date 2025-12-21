Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36

21 de Diciembre de 2025 | 13:48

Un hombre que circulaba en motocicleta resultó internado en estado grave tras protagonizar un accidente de tránsito este domingo en la Ruta 36.

El siniestro ocurrió durante la mañana en el cruce de la vía y la Avenida 44, cuando por causas que aún son materia de investigación la moto colisionó de manera violenta contra otro vehículo o perdió el control, provocando que el conductor sufriera lesiones de consideración.

Rápidamente, personal de los servicios de emergencia y de la policía vial se acercaron al lugar, donde asistieron al motociclista y lo trasladaron de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internado con un pronóstico reservado, según las primeras informaciones médicas.

Por el momento, las autoridades policiales y la Fiscalía de turno continúan recabando datos para determinar cómo se produjo el accidente, que es investigado como "lesiones por accidentes". No se descarta que factores como la velocidad, el estado del pavimento o la visibilidad hayan influido en la mecánica del siniestro.

Este hecho se suma a otros graves accidentes ocurridos en la Ruta 36, una vía donde en las últimas semanas también se registraron choques con víctimas fatales y heridos, y que mantienen en alerta a las autoridades viales locales para intensificar operativos de seguridad y prevención.

