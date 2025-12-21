Cristina Kirchner, operada de apendicitis en un sanatorio: qué dice el último parte médico

VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y sometida a una operación quirúrgica por un cuadro de apendicitis, informaron fuentes médicas y medios nacionales. La intervención se realizó tras presentar dolores abdominales agudos que llevaron a los profesionales a diagnosticar un síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada.
Según el parte médico oficial difundido por la institución, Kirchner ingresó al sanatorio luego de que un equipo médico la evaluara en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por una condena firme en el marco del caso Vialidad. Los médicos determinaron que era necesaria una cirugía laparoscópica, procedimiento que se realizó en horas de la tarde del sábado y que confirmó el diagnóstico de apendicitis.
El comunicado agregó que la exmandataria, de 72 años, evoluciona favorablemente y sin complicaciones posoperatorias hasta el momento, según los controles clínicos realizados por el equipo médico que la asiste.
Por razones de salud y bajo autorización judicial, el traslado al sanatorio se produjo desde su departamento en el barrio de Constitución, donde se encuentra alojada bajo arresto domiciliario desde junio de este año tras ser condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Mientras la expresidenta continúa su recuperación en la clínica, militantes y dirigentes políticos cercanos se acercaron al Otamendi para expresar su apoyo y solidaridad. El sanatorio indicó que cualquier actualización sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos oficiales emitidos por la dirección de la institución.
