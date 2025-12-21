Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata

La ciudad de La Plata transitará este último domingo antes de Navidad con condiciones mayormente agradables, aunque con un panorama algo inestable a lo largo de la jornada.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, configurando un día templado a cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque con algunas precauciones.

El organismo nacional anticipa cielo variable y la posibilidad de inestabilidad, por lo que no se descartan cambios repentinos en las condiciones del tiempo. La recomendación es estar atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente para quienes planeen reuniones o eventos al aire libre.

De esta manera, La Plata vivirá una jornada típica de transición hacia las fiestas, con clima amigable pero sin estabilidad plena.