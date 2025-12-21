VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El argentino apoyó la decisión de Estados Unidos de intervenir en el país caribeño; el brasileño advirtió que sería “una catástrofe humana”. Pedido a la Unión Europea por el acuerdo
La campaña de Estados Unidos contra Venezuela enfrentó este sábado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur: mientras el izquierdista advirtió de una “catástrofe” en caso de guerra, el ultraliberal saludó la “presión” de Trump.
Aunque el asunto no estaba en la agenda, ambos líderes dejaron claro sus posiciones opuestas en la cita celebrada ayer en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu (sur), al día siguiente de que Donald Trump afirmara que no descarta una guerra contra el país dirigido por Nicolás Maduro.
La cumbre estaba destinada a sellar un histórico acuerdo de libre comercio entre los miembros iniciales del Mercosur -Argentina Brasil Paraguay Uruguay- y la Unión Europea, pero las reticencias de Francia e Italia retrasaron la firma en el último momento.
El anfitrión de la cita, Lula, puso a Venezuela sobre la mesa. “Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, dijo Lula a sus homólogos.
“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, advirtió el izquierdista.
🇦🇷🇧🇷 | El frío saludo entre Lula da Silva y Javier Milei en la cumbre del Mercosur.
pic.twitter.com/96f7vw0Vhv— Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2025
LE PUEDE INTERESAR
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
LE PUEDE INTERESAR
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
El brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática, así como también lo hizo su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.
Estrecho aliado de Trump, Milei saludó “la presión” de Estados Unidos para “liberar al pueblo venezolano”.
“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región”, agregó.
El gobierno Trump está aplicando el máximo de presión contra Maduro y la plana mayor de su gobierno, al que acusa oficialmente de liderar un cártel de narcotráfico. El presidente venezolano acusa a Estados Unidos de buscar apropiarse de sus ingentes reservas de petróleo.
Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.
Sobre el tratado de libre comercio con la UE, Lula pidió a los dirigentes europeos “coraje” para firmarlo de una vez.
“Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años”, dijo.
Confió en que la firma se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves. “Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios”, afirmó.
Según Lula, el bloque ha tenido acercamientos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.
En Europa, los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.
Lula explicó el viernes que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que su país estará listo para firmar en las próximas semanas.
“Según (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen y (el presidente del Consejo Europeo) António Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, impida el acuerdo”, dijo Lula.
En cambio, Alemania, España y los países nórdicos son favorables al pacto que permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a los países del bloque sudamericano.
En la víspera, los cancilleres de Paraguay y Argentina pusieron presión al bloque europeo para rubricar el pacto.
“Estamos dispuestos a avanzar, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, declaró el paraguayo Rubén Ramírez.
Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron el viernes en Bruselas que la nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí