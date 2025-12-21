Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela

Con distintos gestos, los presidentes posaron para la foto delante de las Cataratas /afp

La campaña de Estados Unidos contra Venezuela enfrentó este sábado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur: mientras el izquierdista advirtió de una “catástrofe” en caso de guerra, el ultraliberal saludó la “presión” de Trump.

Aunque el asunto no estaba en la agenda, ambos líderes dejaron claro sus posiciones opuestas en la cita celebrada ayer en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu (sur), al día siguiente de que Donald Trump afirmara que no descarta una guerra contra el país dirigido por Nicolás Maduro.

La cumbre estaba destinada a sellar un histórico acuerdo de libre comercio entre los miembros iniciales del Mercosur -Argentina Brasil Paraguay Uruguay- y la Unión Europea, pero las reticencias de Francia e Italia retrasaron la firma en el último momento.

El anfitrión de la cita, Lula, puso a Venezuela sobre la mesa. “Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, dijo Lula a sus homólogos.

“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, advirtió el izquierdista.

El brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática, así como también lo hizo su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Estrecho aliado de Trump, Milei saludó “la presión” de Estados Unidos para “liberar al pueblo venezolano”.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región”, agregó.

El gobierno Trump está aplicando el máximo de presión contra Maduro y la plana mayor de su gobierno, al que acusa oficialmente de liderar un cártel de narcotráfico. El presidente venezolano acusa a Estados Unidos de buscar apropiarse de sus ingentes reservas de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.

Lula pide “coraje” a la UE

Sobre el tratado de libre comercio con la UE, Lula pidió a los dirigentes europeos “coraje” para firmarlo de una vez.

“Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años”, dijo.

Confió en que la firma se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves. “Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios”, afirmó.

Según Lula, el bloque ha tenido acercamientos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.

En Europa, los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.

Lula explicó el viernes que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que su país estará listo para firmar en las próximas semanas.

“Según (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen y (el presidente del Consejo Europeo) António Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, impida el acuerdo”, dijo Lula.

En cambio, Alemania, España y los países nórdicos son favorables al pacto que permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a los países del bloque sudamericano.

En la víspera, los cancilleres de Paraguay y Argentina pusieron presión al bloque europeo para rubricar el pacto.

“Estamos dispuestos a avanzar, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, declaró el paraguayo Rubén Ramírez.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron el viernes en Bruselas que la nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay.