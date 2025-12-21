Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata

En las primeras horas de este domingo, a la salida de un boliche céntrico de La Plata, se produjo un grave episodio de violencia cuando varios jóvenes protagonizaron una pelea que se trasladó hasta la calle y derivó en momentos de gran tensión. Hubo golpes, amenazas y piedrazos, en una secuencia que quedó registrada por testigos.

De acuerdo a lo que se observa en los videos que circularon en redes sociales, el conflicto comenzó con una discusión entre grupos que acababan de abandonar el local nocturno. La situación se descontroló rápidamente y dio paso a empujones, corridas y agresiones, mientras otras personas intentaban alejarse para no quedar atrapadas en medio del enfrentamiento.

En las imágenes se escucha a algunos de los involucrados lanzar amenazas, al tiempo que se arrojaban objetos contundentes en plena calle, generando temor entre vecinos y transeúntes. La violencia obligó a realizar llamados de urgencia a la Policía, ante el riesgo de que el episodio pasara a mayores.

Minutos después arribaron efectivos policiales que lograron dispersar a los grupos y normalizar la situación. Si bien no se informó oficialmente sobre personas heridas, se iniciaron actuaciones para identificar a los protagonistas y establecer los orígenes del enfrentamiento.