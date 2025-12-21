Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladad de urgencia a La Plata

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este domingo en la Ruta Provincial Nº 2 dejó como saldo a una adolescente de 17 años con lesiones de gravedad. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 81, en sentido hacia La Plata, y obligó a desplegar un importante operativo sanitario y vial.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho se registró cuando un automóvil Fiat Palio conducido por un joven, de 25 años y domiciliado en La Plata, fue impactado en la parte trasera por una motocicleta Gilera Voge por causas que aún son materia de investigación.

La moto era conducida por un hombre, de 54 años, con domicilio en la localidad de Wilde, quien sufrió lesiones leves. Sin embargo, la peor parte la llevó su hija, una adolescente de 17 años que viajaba como acompañante y sufrió lesiones graves.

Al lugar arribó una ambulancia de AUBASA, que trasladó a la menor de manera urgente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, con cordón sanitario y escolta de la Motorizada Vial, dada la delicada condición en la que se encontraba.

En tanto, efectivos de vialidad llevaron adelante tareas de balizamiento y ordenamiento del tránsito, ya que la circulación quedó reducida a un solo carril mientras se aguardaba la llegada de los peritos para realizar las diligencias correspondientes.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Comisaría 15ª de Olmos, que interviene en la investigación para esclarecer la mecánica del choque.