Eduardo Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas de Estudiantes de cara al 2026: "El año que viene"

Sin dudas fue uno de los momentos más emotivos en la madrugada del domingo durante los festejos del Pincha en Plaza Moreno y el Palacio Municipal.

Cuando tomó la palabra Eduardo Domínguez, la gente se vino abajo y le expresó su eterno agradecimiento por las cinco estrellas que consiguió en estos dos años y medio en Estudiantes de La Plata.

Primero fue 'olé, olé, olé, oleeeeeee, Barba, Barba". Ahí, el técnico se quebró de emoción aún sin haber empezado a hablar.

Los hinchas continuaron con "el Barba no se va, el Barba no se va".

La devolución de Domínguez al tomar la palabra fue fuerte: primero agradeció a los jugadores, a los hinchas y cerró: "Muchas gracias a Marcos (Angeleri), muchas gracias a la dirigencia, muchas gracias a todos, y esperamos ser ser mejores el año que viene".