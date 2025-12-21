Misterio por el hallazgo de huesos en una casa de La Plata: qué se sabe hasta ahora

Un hombre aprovechaba el sábado agradable para hacer tareas en el patio de su casa en 150 entre 57 y 58 de Los Hornos cuando, sin esperarlo, se encontró con un espeluznante hallazgo: un cráneo y huesos humanos. De inmediato, dio aviso a las autoridades y la investigación ya comenzó.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este sábado cuando el inquilino cortaba el pasto, sobre la tierra pudo identificar un cráneo y otros huesos. En ese mismo momento se comunicó con el propietario de la vivienda y el 911.

Una vez en el lugar, efectivos policiales constataron lo que decía el inquilino y se comenzó el operativo de preservación de la escena y se le dio intervención a la Policía Científica. La causa quedó a cargo de la UFI n°2 y caratulada como “hallazgo de restos óseos”.

Qué se sabe hasta ahora

Según trascendió, en el lugar también había apuntes y escritos posiblemente utilizados por estudiantes de Medicina, elementos que forman parte de la investigación.

La oscuridad de la noche obligó a parar las tareas hasta esta mañana, cuando la luz del día lo permitió. La principal hipótesis es que podría tratarse de restos humanos que estudiantes de Medicina suelen utilizar para las prácticas pero no se descartan otras posibilidades.