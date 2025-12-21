Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof

máximo kirchner, con la sugestiva inscripción en la remera que se interpretó como una crítica a Kicillof/x

Si bien el peronismo bonaerense llegó a un acuerdo para establecer un cronograma electoral de cara a una eventual interna, la disputa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof sigue en escena. El líder de La Cámpora la dejó expuesta de una forma muy particular al ir a la cumbre que se desarrolló en Malvinas Argentinas con una remera negra que incluia un mensaje velado contra el Gobernador.

“Juegan a primero yo, y después a también yo”, rezaba la indumentaria negra que lució el diputado nacional. La inscripción corresponde a un verso de El Tesoro de los Inocentes, canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, publicada en 2004.

El mensaje de la remera fue leído como una crítica implícita a la actitud de Kicillof y de los intendentes que reclaman mayor protagonismo dentro del partido.

En rigor, la leyenda tiene un antecedente. La misma frase fue utilizada por otra camporista, Mayra Mendoza, para criticar a Kicillof cuando durante un programa de streaming le preguntaron sobre aquella reflexión del mandatario cuando habló de “componer nuevas canciones” dentro del espacio kirchnerista.

El episodio volvió a exponer la disputa interna, que horas después el propio Máximo Kirchner se encargó de potenciar en declaraciones que formuló junto a la propia ex intendenta de Quilmes.

Fue durante un streaming de militantes, donde lanzó varios dardos a los dirigentes peronistas.

“Hay una fecha para que los afiliados, en caso de que no haya unidad, puedan hacer uso del voto. A mí, más que administrar berretines me gusta construir políticamente. Puede ser un defecto o virtud, pero no me gusta construir en función de que la construcción termine en uno”, afirmó Máximo Kirchner en el stream “Patas TV”. Sus declaraciones parecieron ir en sintonía con la inscripción que llevaba la remera que lució en la cumbre del PJ.

DISCUSION

“Lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate, pero más de tratarse de la cuestión nominal, quién está y quién no, si hay cuestiones de las que estoy contento es de no haber arrastrado al peronismo bonaerense a votar un acuerdo con el FMI que impacta en toda la provincia de Buenos Aires”, aseguró el líder de La Cámpora.

Vestido con la misma remera provocadora para la interna del PJ con la que participó de la reunión en Malvinas Argentinas, destacó: “Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos. En ese crecimiento de la dirigencia electoral, hay un decrecimiento de aquellos que están más abocados a temas técnicos y específicos de la gestión. El electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política”.

Y avanzó en las críticas a los dirigentes peronistas: “No puede ser que haya dirigentes en el peronismo que en reuniones digan que si va a votar mucha gente perdemos. Si somos un movimiento nacional, popular, no me imagino a Perón, Eva, Héctor Cámpora, diciendo: ‘Si van a votar muchos, vamos a perder’. Creo que el desafío es, aunque nos llenen la cara de dedos una elección, dos elecciones, tener la vocación de poder y transformación que la cuestión de perdurar. Hay una disputa entre perdurar y trascender, yo estoy más cerca de trascender que de perdurar”.

“Hay gente que quiere estar ahí, y un día puede decir: ‘La vida por Cristina’, otro día ‘La vida por pirulo’, y va por la vida así. ‘Cristina o nada’ y después ‘Cristina nada’, le sacaron la ‘o’. Esto no se puede hacer desde el resentimiento. Mucha dirigencia ve la situación de Cristina hoy y les da vértigo, les da un poco de miedo y se nota cuando hablan. Están medio timoratos, cuando van a hacer propuestas la palabra de la existencia del poder económico no puede desaparecer de la boca de la dirigencia del peronismo”, sostuvo Kirchner en la entrevista de una hora.

“Cuando uno asume un lugar o está en un lugar y esa responsabilidad se la confieren compañeros y compañeras, porque finalmente nadie puede solo. Vieron que hay gente que cree mucho en la autosuficiencia y yo creo más en la cuestión de saber que cuando uno cree en lo colectivo, precisamente tiene que ver en complementarnos. Nadie sabe de todo”, afirmó luego el diputado nacional.