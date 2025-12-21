La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán

La muerte de Selva Alemán, de forma sorpresiva tras sufrir un infarto, dejó a su esposo, Arturo Puig, con ciertas dudas sobre un posible mal diagnóstico en la atención médica que derivó en la posterior internación y fallecimiento de la querida actriz.

“Yo creo que hubo un error del primer médico que vino a ver lo que le pasaba a ella. El infarto en las mujeres se provoca como en el estómago, un dolor... Entonces Selva estaba ‘Ay, tengo un dolor de estómago’, suponíamos que era algo que le cayó mal… vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo, presión. ‘No, no, está bien’, dijo, ‘no hay ningún problema’”, relató.

Según Puig, Selva siguió sintiendo un dolor intenso y debió llamar a una ambulancia y otros médicos constataron que se trataba de un infarto: “Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más”, dijo, sembrando la duda del posible error inicial. Pese a esto, el actor se mantuvo cauto a nombrar la situación como una “mala praxis”: “Eso no lo sé”, cerró.